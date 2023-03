Día Internacional de la Mujer 2023. Así se vivió la marcha del 8M (FOTOS y VIDEOS)

Por: FRIDA SÁNCHEZ, YULIA BONILLA, FANNY PADILLA, LAURA ALMARAZ, CLAUDIA ARELLANO

20:29 hrs. Reportan 90 mil asistentes a la marcha del 8M; trasladan a hospital a tres civiles y una oficial

Autoridades capitalinas dieron a conocer que alrededor de 90 mil personas salieron a las calles este miércoles, para manifestarse por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dieron a conocer que la mayor parte de la manifestación se realizó "en calma".

"No obstante, un disminuido grupo de personas con la cara cubierta utilizó artefactos explosivos, palos y otros objetos peligrosos para romper vidrios y generar disturbios", puntualizó.

Durante la manifestación de este día, el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención médica a 37 personas, en su mayoría por insolación, golpes y torceduras. Además, en el lugar se atendió a 24 mujeres policías, se realizó el traslado de tres civiles y una oficial a un hospital por lesiones no graves.

18:50 hrs. Niegan uso de gas lacrimógeno en marcha del 8M en CDMX

Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, aseguró que los policías asignados a la marcha de este 8 de marzo utilizaron extintores con un polvo químico seco al 75% compuesto de fosfato monoamónico, el cual está certificado de acuerdo a la NOM-04.

Además, detalló que el llenado de los extintores fue supervisado por la Dirección de Derechos Humanos y de Asuntos Internos de la SSC.

Aclaran presunto uso de gas lacrimógeno en marcha del 8M.. Foto: Especial.

18:37 hrs. Mujeres de Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas salen a la calle a marchar

Alrededor de 6 mil mujeres comenzaron a marchar en el municipio de Monterrey, Nuevo León en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Alrededor de 90 elementos de la policía estatal, rescatistas de Protección Civil, Bomberos y de la Cruz Roja acompañan la movilización para atender cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar en su traslado.

En el contingente van mujeres en maternidad, madres de personas desaparecidas, y mujeres con disidencia de género, además, se han visto mujeres mayores y varios menores dentro del contingente mayor.

Los comercios cercanos al paso de la marcha cerraron sus cortinas por precaución, ya que no desean actos vandálicos que afecten sus negocios.

En el sur de Tamaulipas un nutrido grupo de mujeres camina sobre las avenidas principales de Tampico, además, que en el contingente de al menos mil personas va la madre de Lidia Gabriela, la joven que se arrojó de un taxi en la Ciudad de México y falleció minutos después.

Con porras y gritos consignan la ola de violencia que sufren diariamente en los municipios, por lo que pidieron protección a todas las mujeres.

En Chihuahua, se juntaron más de 3 mil personas que llegaron hasta el Palacio de Gobierno, para sumarse a las muestras de apoyo nacional, y pedir justicia para todas las mujeres que han sido violentadas. Sin embargo, la protesta se salió de control cuando un grupo de encapuchadas comenzó a destruir vidrios del edificio, así como de la línea de autobuses principal en la capital del estado.

18:30 hrs."Nuestra lucha es por la vida y la no repetición", dicen madres de víctimas

Madres de víctimas de asesinato y desaparición afirmaron que este 8 de marzo salieron a la calle para luchar por la vida y "la no repetición".

"Hoy nuestra lucha es por la vida y la no repetición. Queremos pedirles por las asesinadas, por las desaparecidas, por las que se defienden para permanecer con vida. ¡Ni una más!", decien madres de víctimas en la Antimonumenta.

"Nuestra lucha es por la vida y la no repetición", dicen madres de víctimas. Foto: Laura Almaraz.

17:58 hrs. En la Antimonumenta, mujeres se congregan para realizar actividades culturales

Las mujeres que se dieron cita en la antimonumenta, ubicada frente a el Palacio de Bellas Artes, cantan canciones, recitan pomeas y hacen intervenciones artística, como otra forma de manifestación.

17:40 hrs. Mujer sube a valla metálica frente a Catedral y le lanzan gas

17:15 hrs. Mujeres de Jalisco, Sinaloa y Oaxaca también salen a marchar

Al menos tres contingentes comenzaron a marchar la tarde de este miércoles en el municipio de Guadalajara, Jalisco, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

El primer contingente salió de Plaza de la República con un grupo de al menos cien mujeres “carreola”, esto es, que avanzan con bebés en brazos o niños muy pequeños. El segundo contingente salió de la Glorieta de la Minerva y el tercero de la Glorieta de los Niños Héroes.

Las mujeres piden que en todo momento se mantengan unidas y fuera de cualquier provocación, debido a que en los diversos grupos se avistan mujeres encapuchadas, que ya comenzaron a realizar pintas, por lo que solicitan seguir con la movilización en todo momento y no hacerles caso.

Se espera que la llegada a Palacio de Gobierno se dé en una o dos horas, donde comenzarán sus protestas que piden erradicar la violencia y los feminicidios.

En Sinaloa, las mujeres colocaron cruces de color rojo y veladoras en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario en Culiacán, como forma de recordar y conmemorar a todas las mujeres desaparecidas del país. Además, organizaciones civiles urgieron a las autoridades estatales a poner freno a delitos como feminicidio, violencia intrafamiliar, desapariciones o cualquier otro que afecte su desarrollo.

En Oaxaca, las mujeres aprovecharon que se colocaron vallas en Palacio de Gobierno estatal para poner cartulinas con frases a favor de su lucha.

17:08 hrs. "Si tocan a una, respondemos todas": Mujeres cantan himno feminista en marcha

17:00 hrs. Desde negocios y oficinas, mujeres lanzan consignas de apoyo

Un grupo de mujeres, que se encontraban en negocios y oficinas, lanzaron consignas de apoyo a las mujeres que se manifestaron en las calles de la Ciudad de México.

16:40hrs. Contingentes siguen llegando al Zócalo de la CDMX

Contingentes siguen llegando al Zócalo de la Ciudad de México, tras la marcha realizada este 8 de marzo.

16:30 hrs. Así luce el Zócalo de CDMX lleno de mujeres

Mujeres se concentraron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para levantar la voz en contra de las violencias que sufren.

Hasta el momento, no hay un número actualizado sobre el total de asistentes.

16:20 hrs. Avanzan colectivos por 5 de mayo

Un contingente avanza por la calle 5 de mayo para entrar al Zócalo capitalino.

Hasta el momento se tiene el reporte de un cajero bandalizado sobre esta vialidad.

16:15 hrs. Mujeres doblan valla metálica frente a Catedral

Las manifestantes intentan tirar completamente el pedazo de metal frente a Catedral, mientras los elementos de seguridad lanzan gas seco para dispersar a las mujeres.

Mujeres doblan valla metálica frente a Palacio Nacional. Foto: Especial.

16:03 hrs. "¡Fuimos todas!", gritan mujeres frente a vallas metálicas en Palacio Nacional

Un grupo de mujeres comenzaron a gritar la consigna de "¡Fuimos todas!", mientras otras manifestantes arremeten contra las vallas colocadas frente a Palacio Nacional.

Asimismo, las mujeres golpean las barreras metálicas durante su manifestación.

Por lo anterior, elementos de seguridad que se encuentras atrás de las vallas de Palacio Nacional arrojan polvo para intentar dispersar a las manifestantes.

15:50 hrs. Manifestantes intentan tirar un semáforo en plaza de la Constitución

Congregadas en el primer cuadro de la capital, un grupo de asistentes a la marcha por el 8 de Marzo intentó tirar un semáforo.

En tanto, en otro punto de la Ciudad de México continúan avanzando rumbo al Zócalo miles de mujeres reunidas en contingentes.

Manifestantes intentan tirar un semáforo en plaza de la Constitución Video: Frida Sánchez

Siguen llegando miles de mujeres a la CDMX para marchar por el 8M. Video: María de la Luz Zárate

15:40 hrs. Familias completas asisten a marcha por el 8M

Familias completas, bebés y grupos de amigas, se reúnen en las inmediaciones del Metro Hidalgo para asistir a la marcha en la Ciudad de México con motico del Día Internacional de la Mujer.

Familias completas asisten a marcha por el 8M. Foto: María de la Luz Zárate

15:35 hrs. Siguen llegando mujeres a inmediaciones del Paseo de la Reforma para movilización de las 16:00 horas

En la Glorieta de las Mujeres que luchan continúan llegando mujeres con carteles para iniciar a las 16:00 horas el recorrido hacia el Zócalo.

Continúan llegando mujeres a la marcha por el 8M en CDMX. Foto: Laura Almaráz.

Continúan llegando mujeres a la marcha por el 8M en CDMX. Foto: Laura Almaráz

15:27 hrs. Bloque Negro avanza entre consignas "esas morras sí me representan"

Comienza intervención del Bloque Negro. Avanzan entre el contingente de mujeres que gritan "esas morras sí me representan" y "¡fuimos todas!

15:20 hrs. Víctimas comparten historias de abuso; algunas queman pancartas con las que marcharon

Mientras víctimas comparten su historia de abuso para evidenciar la falta de apoyo de las autoridades, algunas han decidido comenzar a quemar las pancartas con las que marcharon.

Mientars tanto una manifestante intentó subir por las vallas metálicas frente a Palacio Nacional.

Víctimas comparten historias de abuso en plancha del Zócalo. Video: Yulia Bonilla

Manifestante intenta escalar valla metálica instalada frente a Palacio Nacional. Video: Frida Sánchez

15:15 hrs. Siguen llegando cientos de mujeres a marcha por el 8M

A la salida de estaciones del Metro de la Ciudad de México, como Juárez de la Línea 3, cientos de mujeres llegan para integrarse a la marcha por el 8M.

Continúan llegando cientos de mujeres a marcha por el 8M. Video: Fanny Padilla

15:07 hrs. "No se va a caer, lo vamos a tirar": Manifestantes golpean vallas metálicas colocadas frente a Palacio Nacional

Al grito de "no se va a caer, lo vamos a tirar", mujeres golpean las vallas metálicas frente a Palacio Nacional. Arrojan botellas y otros objetos en señal de protesta para hacer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador las escuche.

Mujeres golpean vallas instaladas frente a Palacio Nacional. Video: Frida Sánchez

Mujeres golpean vallas instaladas frente a Palacio Nacional. Video: Frida Sánchez

Mujeres protestan frente a Palacio Nacional. Video: Yulia Bonilla

15:00 hrs. Contingentes abuchean a mujeres policías: "me cuidan mis amigas", reclaman

Asistentes a la marcha de este miércoles 8 de marzo en la Ciudad reclamaron a oficiales de la SSC por proteger monumentos y no a mujeres de la violencia de género.

Las abuchearon y lanzaron consignas: "la policía no me cuida, me cuidan mis amigas".

"Me cuidan mis amigas", reclaman mujeres a policías de CDMX. Video: Claudia Arellano

14:55 hrs. Autoridades decomisan martillos y objetos a mujeres durante marcha del 8M

Durante el transcurso de la marcha de este 8 de Marzo, mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) decomisaron a un grupo de manifestantes "objetos con los que pueden causar daño a las participantes", entre ellos martillos y palos.

14:45 hrs. Marcha por el 8M avanza sin incidentes en CDMX

Hasta las 14:45 de esta miércoles, la marcha por el 8M en la Ciudad de México avanza sin percances ni incidentes. Las mujeres se han agrupado en diversos círculos dónde comparten sus historias de abuso o injusticia.

Marcha del 8M avanza sin incidentes en CDMX Video: Yulia Bonilla

14:40 hrs. Con nombres de víctimas de violencia de género, tapizan vallas metálicas colocadas frente a Palacio Nacional

Con nombres de víctimas de agresiones por género y carteles con consignas, mujeres tapizan las vallas metálicas que fueron colocadas por las autoridades frente al Palacio Nacional.

También fueron pegadas algunas de las pancartas con las que decenas de mujeres avanzaron está tarde.

Tapizan vallas frente a Palacio Nacional. Video: Frida Sánchez

Tapizan vallas frente a Palacio Naciona Video: Yulia Bonilla

14:30 hrs. Metro CDMX se pinta de morado por marcha del 8M

Cientos de mujeres toman el Metro de la Ciudad de México rumbo al Zócalo capitalino; asísten a marcha del 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Metro CDMX se pinta de morado por marcha de este 8 de Marzo. Video: Fanny Padilla

Metro CDMX se pinta de morado por marcha de este 8 de Marzo. Video: Fanny Padilla

14:25 hrs. Despliegan manta proaborto frente a Palacio Nacional

Frente a Palacio Nacional fue desplegada una manta: "¡Fuera aborto del Código Penal!", dice.

Despliegan manta proaborto frente a Palacio Nacional. Foto: Yulia Bonilla

14:20 hrs. Víctimas de violencia de género exponen a sus agresores en plancha del Zócalo

En la base del estandarte de la bandera de la plancha del Zócalo, mujeres y víctimas de violación crearon un mural con las imágenes y nombres de sus agresores. Piden que no haya impunidad en sus casos y que las autoridades den seguimiento a las investigaciones

Víctimas de violencia de género exponen a sus agresores en plancha del Zócalo. Video: Frida Sánchez

Mujeres exponen a sus agresores en plancha del Zócalo. Video: Yulia Bonilla

14:15 hrs. Comunidad LGBT se une a manifestación del 8M; colectivos corean nombres de victimas de agresiones

Al llegar al Zócalo, las manifestantes han formado un círculo. Gritan los nombres de mujeres víctimas de abuso sexual, feminicidio y desaparición. "Ana, hermana, aquí está tu manada", gritan en coro con cada nombre.

"Ni cis, ni trans, ni una muerta más", colectivos de la comunidad LGBTIQ+ se suman a la manifestación del 8M con pintas en la plancha del Zócalo, en las que piden el cese de asesinatos contra quienes forman parte de la comunidad.

Colectivos corean nombres de victimas de agresiones machistas. Video: Yulia Bonilla

Comunidad LGBT se une a manifestación del 8M. Video: Frida Sánchez

14:10 hrs. "Lucho para que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más", expresa víctima de violencia machista

"Estoy luchando para que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más": Virginia, de 20 años, acudió a la marcha del 8M para exigir justicia y luchar para que las agresiones que ella sufrió de pequeña no le pasen a ninguna otra mujer o niña.

Testimonio de víctima de violencia machista, en marcha del 8M. Video: Frida Sánchez

14:00 hrs. Zócalo comienza a pintarse de morado; colectivas se reúnen y demandan justicia

Contingentes continúan llegando al Zócalo de la Ciudad de México, dónde múltiples colectivas realizan diversas intervenciones para demandar justicia.

Contingentes continúan llegando al Zócalo de la Ciudad de México. Video: Yulia Bonilla

13:55 hrs. Arriban primeros contingentes del 8M al Zócalo

Primeros contingentes llegan a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. "Giovanna, vive, ¡la lucha sigue!", "Amber, vive, ¡la lucha sigue y sigue!", se escucha gritar a las manifestantes.

Arriban colectivos de mujeres al Zócalo de CDMX. Video: Frida Sánchez

Arriban colectivos de mujeres al Zócalo de CDMX. Video: Frida Sánchez

13:50 hrs. Marcha del 8M avanza de manera pacífica por calles del Centro Histórico

Contingentes de mujeres avanzan de manera pacífica por la avenida 5 de mayo en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Las manifestantes demandan justicia y seguridad para poder volver a casa a abrazar a su familia, amigos, mascotas. "¡Macho violentador, respeta mi valor!" es una de las consignas que se suman.

Contingentes avanzan de forma pacífica rumbo al Zócalo CDMX. Video: Frida Sánchez

Consignas de mujeres asistentes a marcha del 8M. Foto: Yulia Bonilla

Consignas de mujeres asistentes a marcha del 8M. Foto: Yulia Bonilla

13:45 hrs. Comerciantes en el Centro Histórico cierran negocios ante paso de contigentes del 8M

Ante el paso de contingentes por el 8M, comerciantes y trabajadores bajan las cortinas de sus negocios en calles del Centro Histórico.

Comerciantes cierran negocios ante paso de contigentes del 8M Video: Frida Sánchez

13:40 hrs. 8M: Estudiantes de la UNAM marchan en Ciudad Universitaria

Estudiantes organizadas de las diferentes facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) marchan en Ciudad Universitaria con motivo del 8 de Marzo.

Estudiantes de la UNAM marchan en Ciudad Universitaria. Foto: Fanny Padilla

13:35 hrs. Colectivas piden castigo a perpetradores de violencia machista: "la lucha sigue", claman frente a la Antimonumenta

Frente a la Antimonumenta, colectivas exigen justicia por las víctimas de feminicidios y violación en el Estado de México. Con pancartas en las que muestran retratos de víctimas, junto a sus nombres, las mujeres gritan consignas y piden castigo a los agresores de miles de mujeres.

Colectivas exigen justicia por las víctimas de feminicidios. Video: Frida Sánchez

13:30 hrs. Con pañoletas moradas, mujeres policías respaldan marcha por el 8M

Mientran avanzan los contingentes durante la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer, algunas policías de la capital portan pañoletas moradas para expresar su apoyo a la movilización.

Con pañoletas moradas, mujeres policías respaldan marcha por el 8M. Foto: Yulia Bonilla

13:25 hrs. Colectivos de mujeres avanzan hacia el Zócalo capitalino en marcha del 8M

Diversos colectivos que se dieron cita en inmediaciones del Paseo de la Reforma avanzan mientras lanzan consignas como "¡vivas las queremos!" o "se matan las mujeres en la cara de la gente".

Algunos contingentes ya se encuentran en la Antimonumenta, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes.

Avanzan colectivas rumbo al Zócalo en marcha del 8M. Video: Yulia Bonilla

Avanzan colectivas rumbo al Zócalo en marcha del 8M Video: Frida Sánchez

13:12 hrs. "Fuimos todas": parte primer contingente del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo

Al grito de "fuimos todas", partió el primer contingente desde el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo de la Ciudad de México.

El contingente avanza entre consignas como "señor, señora, no sea indiferente se mata a las mujeres en la cara de la gente". Manifestantes recuerdan a víctimas de feminicidio en México.

Parte primer contingente del Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo Video: Frida Sánchez

Avanza contingente rumbo al Zócalo de CDMX. Video: Frida Sánchez

13:10 hrs. "¡Ni una más!": se movilizan en Ecatepec para exigir justicia por víctimas de feminicidio

Como parte de las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer, un contingente avanza en Ecatepec, Estado de México, con dirección al Palacio Municipal.

Al grito de "ni una más", demandan justicia para víctimas de feminicidio en la entidad mexiquense.

Se movilizan en Ecatepec para exigir justicia por víctimas de feminicidio . Foto: Especial

13:00 hrs. 8M: marcha es la "unión de todas nosotras", reiteran víctimas de violencia machista

"Aquí se nota completamente la unión de todas nosotras", un par de hermanas acuden a la manifestación para exigir justicia ante diversas agresiones en su contra. "Cada quien está aquí por diferentes motivos, por eso hay quienes lo sienten más personal", narra mujer víctima de agresión.

Testimonio de víctimas de violencias machistas. Video: Frida Sánchez

12:55 hrs. "No morirás", gritan colectivas previo a inicio de marcha en el Monumento a la Revolución

Minutos antes de salir desde el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo capitalino, colectivos gritan consignas y se alistan previo a la manifestación del 8M.

Colectivas lanzan consignas previo al inicio de la marcha por el 8M. Video: Frida Sánchez

Una menor de cinco años forma parte del contingente Crianza Feminista que saldrá del Monumento a la Revolución. Su madre autoriza la difusión de la imagen porque "las infancias también exigen, porque también se les violenta y por ellas y para ellas debemos exigir un mejor futuro".

Menor se incorpora a marcha por el 8M. Foto: Yulia Bonilla

12:50 hrs. "Enseño a mi hija a luchar", narra madre víctima de agresión sexual en movilización del 8M

Angie acude a la movilización acompañada de Laila, su hija de seis años. Cuando era pequeña, un familiar intentó abusar sexualmente de ella. "Quiero enseñarle a mi hija que grite, a qué luche, que las niñas no se tocan".

Testimonio de víctima de agresión sexual en marcha del 8M. Video: Yulia Bonilla

12:40 hrs. "Periferias resisten", claman mujeres en Xochimilco por marcha del 8M

Mujeres organizadas se reúnen en el Ahuehuete de San Juan Xochimilco para organizar la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer. Es la primera vez que se concentran salir a marchar con rumbo al centro de Xochimilco.

Realizan carteles con consignas para pedir justicia y descentralizar la lucha feminista bajo la consigna las periferias resisten.

12:40 hrs. "Periferias resisten", claman mujeres en Xochimilco por marcha del 8M. Foto: Fanny Padilla

12:35 hrs. Madre de mujer desaparecida exige justicia: "Mi hija también cuenta"

Rosa Amezquita busca a su hija Diane, desaparecida en 2021, luego de viajar desde Estados Unidos, donde residía, a México para vacacionar en Guanajuato. En cuatro ocasiones han cambiado el fiscal a cargo y las autoridades han dado por muerta a la madre de dos hijos.

Rosa exige justicia y atención porque "no nada más cuentan los cuatro americanos que encontraron ayer, también mi hija cuenta".

Madre de mujer desaparecida exige justicia en marcha del 8M. Video: Yulia Bonilla

11:40 hrs. Colectivas feministas piden a comerciantes dejar de lucrar con "fechas que sólo nos han causado dolor"

Colectivas feministas piden a los comerciantes ambulantes retirarse de la manifestación. Sugieren a las asistentes no comprarles a ellos que "solamente se enriquecen de fechas que sólo nos han causado dolor", y mejor adquirir productos con los artículos que ellas fabricaron para poder apoyar su economía. Sobre la Plaza de la República muestran stickers, playeras, comida, bebidas, pulseras que ellas elaboraron.

Colectivas feministas piden a comerciantes retirarse de marcha por 8M. Video: Yulia Bonilla

11:20 hrs. Se reúnen madres de víctimas de feminicidio; demandan justicia

Al pie del Monumento a la Revolución, un grupo de madres víctimas de feminicidio se reúne para compartir las dificultades que han tenido que enfrentar en busca de justicia para las hijas que les arrebataron.

Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima, una menor asesinada en 2015 expone la dilación de las autoridades en su caso, dónde la tragedia se amplió cuando su pequeño hijo, Daniel, también fue asesinado en 2020.

8M: Se reúnen madres de víctimas de feminicidio; demandan justicia Foto: Yulia Bonilla

11:00 hrs. Comienzan a llegar asistentes a marcha del 8M

Desde antes de las 11:00 hroas de este miércoles comenzaron a llegar asistentes a la movilización por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En entradas y salidas del Metro Revolución, decenas de comerciantes ofertan paliacates, banderas, pulseras y playeras cuyo precio va de los 30 a 200 pesos.

Arriban asistentes a marcha por el Día Internacional de la Mujer. Video: Yulia Bonilla

Este miércoles 8 de marzo la Ciudad de México se pinta de morado y verde, pues se lleva a cabo la marcha con motivo del

Colectivos feministas, organizaciones civiles y diversos grupos de mujeres se reunirán a partir del mediodía en diversos puntos de la capital, para exigir el reconocimiento de sus derechos, la erradicación de los feminicidios y en contra de la violencia machista.

La convocatoria, de acuerdo con autoridades capitalinas, contempla tres principales puntos: Monumento a la Revolución, Glorieta de las Mujeres que Luchan y la Torre del Caballito, desde donde miles de mujeres partirán con dirección al Zócalo de la Cudad de México.

Se espera que la movilización más grande arranque a las 16:00 horas en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, que como en los demás casos estará acompañada por funcionarias de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Mujeres y de Derechos Humanos y hasta 800 mujeres policías a lo largo del recorrido.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) advirtió que las principales vialidades cerradas por las marchas de este 8 de marzo serán:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

5 de Mayo

En tanto, si sales a calles de la capital, autoridades recomiendan alternativas para la circulación:

Avenida de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Dr. Río de la Loza

Fray Servando Teresa de Mier

