Desde su trinchera impulsa el trabajo de mujeres policía

Marcela Figueroa mira hacia la luz blanca que ilumina la oficina desde la que apoya a decenas de policías y ciudadanas en la capital. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Institucional de la SSC de la CDMX a su cargo, manifiesta el orgullo por lo hecho desde su trinchera. Quiere crear una policía de mujeres, que las proteja y que les garantice el derecho a la seguridad, a no ser violentadas.

La funcionaria cuenta a La Razón por qué trabaja en la profesionalización de la corporación en la CDMX: “El día que conocí la institución hice evaluaciones a las policías estatales en materia de desarrollo. Lo que puedo decir es que encontré mi lugar en el mundo”.

Un plan eficiente. Marcela sabe que desde hace tiempo, los mandos se han referido siempre en masculino, por eso que decide, desde la Subsecretaría, trabajar un plan de desarrollo para mujeres. Reducir la brecha de desigualdad es uno de los objetivos, e instruirles para trabajar con perspectiva de género, es uno de los ejes principales.

“Este Plan de Desarrollo Policial es el establecimiento de políticas que tengan como meta final el desarrollo profesional y la carrera policial del personaje con base en el mérito, que dejemos atrás esa época de ‘eres mando porque eres amigo, compadre’. Los hombres tienen claras las oportunidades y a lo que pueden aspirar; las mujeres también, pero no es tan fácil llegar a esos puestos de liderazgo”, explica.

“En el Ejército o la Marina, desde el primer día que entra un militar o un miembro de la Marina a la institución, sabe cuál es su plan de vida, sabe que incluso un día podría llegar a ser secretario de la Defensa, de la Marina. Lo que identificamos es que este plan tendría que tener una transversalización con perspectiva de género”, señala.

No había chalecos de mujeres policía. Marcela ejemplifica un caso sencillo, aunque no menos impactante. A la llegada de Claudia Sheinbaum como Jefa de Gobierno, las mujeres policía tenían que usar un mismo chaleco para intercambiarlos recién terminaran sus turnos, pero además eran chalecos para hombres. Desde ese punto, comienza la transversalización de la que nos habla.

“Un mismo chaleco lo compartían tres policías. Terminando un turno se le pasaba al siguiente, terminando ese turno se le pasaba al siguiente. Eso es indigno, no tenían, las y los policías, un chaleco cada uno, pero las mujeres están aún peor, porque ellas no sólo tienen que compartir su chaleco, sino que es un chaleco para hombres. No había chalecos para mujeres. A eso me refiero cuando digo que todos estamos en un ambiente de desigualdad”, narra. Fue entonces que en 2020 hicieron un cambio: Por primera vez se compraron chalecos para mujeres.

8M como un acto de igualdad. Para la subsecretaria de Desarrollo Institucional, ahora mismo sí se nota un gran cambio.

“Sí somos otra policía, nos falta muchísimo y seguiremos aprendiendo, pero también somos muy diferentes a lo que éramos. Justo en la marcha 8 de marzo de 2019, la primera de este gobierno, por instrucción de la Jefa de Gobierno fue que sólo asistieran mujeres policías. Y han sido efectos al interior de la institución que han favorecido muchas de sus transformaciones”, agrega.

En lo anterior coincide Itzania Otero, directora de la Unidad de Policía Metropolitana Femenil Atenea, quien resaltó que ahora también pueden ser policías activistas: “Me da gusto que seamos más y que estemos unidas. Nunca habíamos tenido este tema de ‘policía activista’. Están pasando cosas muy diferentes que nos llevan a ser una mejor sociedad. Una de las prioridades es entender que soy policía y ciudadana. Fue lo más difícil porque no sabíamos si ‘defiendo’ o ‘las apoyo’ o ‘cuido’ o ‘las protejo’”.