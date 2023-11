Disminuye 33% feminicidios en últimos 5 años

El Jefe de Gobierno, Martí Batres, encabezó el Cuarto Informe Anual de Resultados de la Alerta por Violencia contra Mujeres de la Ciudad de México en el cual, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJCDMX), Ernestina Godoy, resaltó que entre 2019 y 2023 disminuyeron 33 por ciento los feminicidios.

Destacó que la capital se encuentra entre las primeras cinco entidades que más ha disminuido dichos delitos.

Godoy Ramos aseguró que el objetivo es erradicar la violencia machista y hacer de la capital un lugar más seguro para las mujeres, por lo que se logró un aumento de 80 por ciento en los agresores que se presentaron ante jueces, mientras que en octubre del 2023 las sentencias subieron 100 por ciento y las penas fueron “más robustas”.

“De enero del 2019 al 31 de octubre del 2023 hemos vinculado a proceso a 12 mil 966 agresores por delitos como abuso, acoso y feminicidio; pasamos de imputar un promedio de 167 agresores al mes en el 2019 a 281 en el mismo lapso, pero del 2023, esto significa un aumento de 69 por ciento”, detalló.

Respecto a su proceso de ratificación, explicó que se atrevió a solicitar el trámite porque consideró que está comprometida con la justicia y la defensa de los derechos humanos.

Indicó: “Hemos dado resultados como equipo y estamos transformando a la Fiscalía en la puerta de entrada a la justicia… he participado en este proceso con el conocimiento de que hay un grupo que quiere impunidad y por ello ha instruido mi no ratificación, por eso participo con firmeza en mis principios, porque no habrá ratificación que valga si ello implica negociar la justicia”.

En la conferencia, Batres Guadarrama recordó que entre 2013 y 2017 se dispararon todos los delitos en la capital, por lo que se realizaron movilizaciones para exigir al gobierno de entonces que se emitiera la alerta de género y fue hace cuatro años cuando ésta se decretó, durante la administración de Claudia Sheinbaum.