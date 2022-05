DNV defiende nuevo informe sobre L-12; empleado señalado "no tiene autoridad, injerencia ni poder de decisión", dice

La empresa DNV defendió el tercer y último Informe de causa raíz del desplome de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Aseguró que el empleado señalado de conflicto de interés "no tiene autoridad, injerencia ni poder de decisión" en la elaboración del documento presentado.

La firma noruega aseguró que entregó dicho reporte sobre la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México a tiempo y completo. Añadió que "se elaboró sin la participación de expertos que pudiera tener un conflicto de interés en este caso".

Por lo anterior, DNV respaldó la metodología empleada, los hallazgos de expertos y las conclusiones del informe sobre el análisis, pues los informes fueron preparados por un equipo global de expertos técnicos en México, Estados Unidos, Alemania y España, entre otros.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que Héctor Salomón Galindo Alvarado es el causante del conflicto de interés en la elaboración del reporte realizado por la firma noruega.

“(Hay) un conflicto de interés que nosotros detectamos en el momento en que se comienza a desarrollar el tercer reporte porque, entre otras cosas, aparece un abogado que ha litigado contra el presidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo Sheinbaum esta semana.

Sobre este tema, DNV afirmó que Galindo Alvarado no tiene autoridad, injerencia ni poder de decisión sobre los informes ni participó en la investigación del incidente ni en la redacción de los entregables en ningún momento.

"En cuanto a las denuncias realizadas contra nuestro empleado el Sr. Galindo Alvarado en los medios de comunicación, no existe ningún conflicto de interés. El Sr. Galindo Alvarado es empleado de DNV desde julio de 2019. No es el representante legal de DNV en México. No tiene autoridad, injerencia ni poder de decisión sobre los informes ni participó en la investigación del incidente ni en la redacción de los entregables en ningún momento", se lee en un comunicado emitido por la firma.

De esta forma la empresa noruega rechazó que haya algún conflicto de interés en la elaboración de este análisis ordenado por el Gobierno de la Ciudad de México.