“No nos van a doblar”, advierte alcalde de BJ, Santiago Taboada

El proyecto de la oposición en la Ciudad de México “va en serio” y camina unido rumbo a las elecciones para la Jefatura de Gobierno del 2024, aseguró el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina.

En entrevista con La Razón, el funcionario dijo sentirse respaldado por todos los actores políticos de la alianza conformada por PAN, PRI y PRD y confió no sólo en que será elegido como candidato de la coalición, sino en que ganará los comicios y hará de la capital la mejor ciudad para vivir.

Taboada Cortina reiteró que los señalamientos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) que lo han vinculado con el denominado Cártel Inmobiliario, son “montaje” y dijo no tener miedo de que éstos tengan un impacto en sus aspiraciones políticas.

Al advertir que la capital vive “el peor momento” en cuanto a impartición de justicia, Taboada dijo confiar en su trabajo y en los “buenos resultados” que ha tenido su administración en los últimos cinco años en la demarcación que encabeza.

Se sabe de sus aspiraciones a la Jefatura de Gobierno, ¿por qué busca el cargo? A esta ciudad le urge un gobierno que dé resultados, eficaz. Se requiere un Jefe de Gobierno de tiempo completo, que tenga conocimiento de las problemáticas, que promueva la inversión y que esté dispuesto a hacer de la ciudad el mejor lugar para vivir del país. Se debe luchar por mejorar las condiciones del transporte público; que los policías tengan un aumento salarial; que haya espacios públicos, escuelas y todo lo que conlleva ese empujón a quienes menos tienen de calidad y mejorar el tema del agua. No son promesas, es una realidad que hemos hecho en Benito Juárez.

El miércoles se reunieron los actores de la alianza, ¿se siente respaldado por todos los alcaldes de oposición? Sin duda. Todos han sido muy solidarios, con todos he hablado, todos han enviado mensajes, llamadas y palabras muy solidarios. Estoy muy contento de haber recibido muestras de generosidad de esta alianza. Este tema no es en torno a mí, sino en torno a una plataforma y a un movimiento que está por encima de cualquier persona. Este proyecto opositor de la Ciudad de México va en serio, está unido, no nos van a doblar, vamos a ir juntos en el 2024 y por supuesto si tocan a uno, tocan a todos.

Cuando salgan los métodos y la convocatoria, por supuesto que voy a estar ahí, no solamente para ser el candidato y el Jefe de Gobierno, también para decir que este proyecto está por encima de cualquier persona

¿La alianza está fuerte para contender en 2024? Claro. Una muestra fue haber tenido a los referentes nacionales de los partidos y el reconocimiento de actores locales. No sólo es una alianza de partidos, también estuvo el Frente Cívico Nacional acompañando y señalando todas las arbitrariedades cometidas por este gobierno.

Sobre la definición del candidato, ¿cuál sería el método adecuado que se considere democrático? El método se lo voy a dejar a las dirigencias de los partidos, hay un acuerdo para que el método lo pueda conducir el PAN, pero cuando salgan los métodos y la convocatoria, por supuesto que voy a estar ahí, no solamente para ser el candidato y el Jefe de Gobierno, también para decir que este proyecto está por encima de cualquier persona. Para mí lo más importante es hacer un buen gobierno, que esta ciudad esté en mejores condiciones, no lo va a resolver una sola persona, por eso creo en los gobiernos de coalición.

¿Tiene seguridad de que va a ser el candidato? Tengo seguridad en mi trabajo, en mis resultados y, por supuesto, que quiero abanderar esa alianza y lo estoy trabajando como muchos de mis compañeros a quienes les tengo respeto y admiración. Vamos a esperar en su momento cuáles serán los resultados finales.

El tema del Cártel Inmobiliario ha puesto a la BJ en el ojo del huracán, ¿cómo le ha afectado esto? ¿Cambia su imagen ante la sociedad? Le he dado respuestas todos los días a este gobierno, a ese montaje chafa que han hecho; se los he comprobado con documentos, les he dado información. Todo lo que me han pedido ahí está. A lo único que no me voy a prestar es a que sigan haciendo un montaje y una persecución. Tengo cinco años que he hecho un buen gobierno, me siento profundamente orgulloso del trabajo que he hecho. Eso puede hablar mucho más que cualquier montaje y pretensión de querer evitar que estemos en la boleta en 2024.

¿Hay uso faccioso de las instituciones? Por supuesto, lo he comprobado. Intervinieron mi teléfono, por parte de las áreas de secuestro y desaparición forzada, eso en verdad tendría que ser un escándalo en esta ciudad. Hay colectivos de mujeres, de padres y madres buscando a sus hijas e hijos, y este gobierno utiliza esos recursos para perseguir a un opositor. Ése es el tamaño del miedo que tienen de que les vamos a ganar la ciudad.

¿Confía en la justicia en la Ciudad de México? Imagínate, si la misma justicia ocupó recursos de la búsqueda de personas para perseguir a un opositor, ¿en qué puedo confiar? La ciudad está en los peores momentos de la administración de justicia en la historia de la vida democrática. La Fiscalía de Ernestina Godoy tiene más ruedas de prensa respecto a la oposición que con feminicidios y desaparición de personas.