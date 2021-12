Casi se duplican los casos de Ómicron en 3 días en la CDMX

En solamente tres días, los casos de la variante Ómicron de Covid-19 se incrementaron en casi 90 por ciento en la Ciudad de México.

Mientras que el 23 de diciembre las autoridades capitalinas confirmaron 16 casos de esta nueva variante, para este domingo 26 de diciembre la plataforma de secuenciación del virus Global Initiative on Sharing All Influenza Data (Gisaid) ya reportaba 30 casos, un aumento del 87.5 por ciento.

En México sumaban 53 casos de la variante hasta este 26 de diciembre, la mayoría de ellos concentrada en la capital del país, con 56.6 por ciento, al sumar 30 casos hasta ayer, aunque las autoridades de la Ciudad de México únicamente han confirmado 16 casos.

REPORTE DE CONTAGIOS EN AUMENTO

Le siguen Nuevo León, donde las autoridades locales han confirmado 10 casos. Otros ocho están localizados en el Estado de México, tres en el estado de Tamaulipas, uno en Sinaloa y otro más en Hidalgo.

En los últimos 15 días, las autoridades han reportado un aumento en el ritmo de contagios por Covid-19 en general

—incluidas todas las variantes que se conocen— en la capital del país.

La semana antepasada, la cifra más alta de contagios se reportó el 15 de diciembre, con 320 casos positivos en 24 horas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal; mientras que para la semana pasada, la cifra más alta de contagios fue de 708 en sólo 24 horas; esto es, en una semana, el nivel de contagios se duplicó.

El pasado 23 de diciembre, las autoridades capitalinas confirmaron que se había registrado un aumento en la positividad por el virus; pese a ello, aseguraron que se trataba de un aumento ligero, sin que fuera descontrolado o de gran magnitud, aunque llamaron a la población a continuar con las medidas de distanciamiento social y uso de cubrebocas durante los festejos de fin de año.

OCUPACIÓN HOSPITALARIA DESCIENDE



Ingresos a los nosocomios Covid, en semáforo verde, de acuerdo con datos del Gobierno de la ciudad.

. Gráfico: La Razón de México

Más internados. Pese a que la Ciudad de México se encuentra entre las últimas entidades federativas en el nivel de ocupaciones hospitalarias por Covid-19, en los últimos 15 días las hospitalizaciones generales presentaron un incremento del 15.5 por ciento, aunque no así las hospitalizaciones en las que los pacientes tuvieron mayor gravedad y requirieron asistencia con ventilador.

De acuerdo con el Sistema de Información de la Red IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) de la Secretaría de Salud federal, el 11 de diciembre las camas de hospitalización general de la Ciudad de México estaban al 9.56 por ciento de su capacidad total, y el dato aumentó a 11.01 por ciento para el pasado 25 de diciembre, un día después de las fiestas navideñas. La diferencia significó 15.5 por ciento de aumento.

En el caso de las camas con ventilación asistida, al menos durante las últimas cuatro semanas ha habido un descenso en la ocupación. El pasado 27 de noviembre, hace un mes, el sistema reportó que las camas con ventilador estaban ocupadas en un 13.48 por ciento y la cifra disminuyó a 10.82 por ciento para el 11 de diciembre pasado, apenas una semana después de cuando las autoridades capitalinas confirmaron el primer caso de la nueva variante Ómicron en la capital y en el país, en una persona de 51 años de edad.

En cuanto a las hospitalizaciones en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), también se ha reportado una baja en las cifras durante el último mes: el 27 de noviembre se reportaron 26 por ciento de las camas ocupadas, mientras que para el 11 de diciembre bajaron a 20.7 por ciento. Para este sábado 25 de diciembre, la cifra bajó a 8.57 por ciento.

Hasta ayer había nueve hospitales saturados al 100 por ciento de su capacidad en camas generales, entre ellos el Hospital de Infectología de La Raza; el Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 Carlos MacGregor; el No. 24 de Insurgentes; el número 47, Vicente Guerrero; el No. 32 de Villa Coapa; el Magdalena de las Salinas, así como la unidad de medicina familiar San Ángel, todos pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Mientras que de la Secretaría de Salud están saturados al 100 por ciento de su capacidad las camas generales del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y el Hospital General de Tláhuac. El Hospital General de Tlatelolco tiene ocupación al 80 por ciento.

En cuanto a camas de Cuidados Intensivos (UCI), únicamente hay dos hospitales saturados al 100 por ciento: el Hospital General Doctor Manuel Gea González y el Primero de Octubre.

En el caso de camas con ventilación mecánica para atender a los pacientes que se encuentran en condiciones de gravedad, están saturados al 100 por ciento el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y el Hospital General de Zona No. 1 Carlos Mcgregor.

Le siguen en ocupación de camas con equipo para la respiración asistida los hospitales Doctor Manuel Gea González, en la alcaldía Tlalpan, y el Primero de Octubre, ubicado en la Gustavo A. Madero, con 58 y 50 por ciento de ocupación, respectivamente.