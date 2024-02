EDC México 2024: con Benny Benassi y Big Metra en la segunda jornada

La segunda jornada del EDC México 2024 se ha llenado de house, techno y dance en los 10 escenarios del festival que esta noche espera un cierre espectacular con David Guetta, el dj francés que ocupa el número uno según la revista DJ Magazine.

Es el artista más esperado de este sábado en el EDC México 2024, que está de manteles largos por su décimo aniversario, por lo que los fieles asistentes han acudido con sus mejores atuendos: coloridos maquillajes, pantalones de cargo con tops brillantes, bodys con transparencias, faldas combinadas con brasseries en tonos fosforescentes, entre otros más.

El baile y las retas para ver quiénes sacan sus mejores pasos de baile se han hecho presentes durante los espectáculos de artistas como Benny Benassi, quien hizo vibrar el cielo eléctrico con su máximo éxito “Satisfaction” y con el tema “Cinema”.

En la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez la presencia de Big Metra también puso a bailar y pese a que el mexicano sufrió una descompensación y lo tuvieron que retirar de la tarima, el público siguió animado y esa emoción creció cuando volvió para cantar el clásico de reguetón “Desnúdate”.

La presencia de las mujeres también ha sido notable y una de las djs que más ha emocionado es Jessica Audifred, la mexicana que la está rompiendo en la escena del dubstep y el bass.

Los fans de la “Bass Queen” bailaron al ritmo de las características mezclas de la joven en las que fusiona los sonidos de sintetizadores analógicos y digitales.

También ha habido momentos para la nostalgia y el desamor con Dillon Francis, al incluir en su set “La nave del olvido”, que inmortalizó José José.

Aún se esperan otras presentaciones estelares como la de Alan Walker.

Sara Landry e Indira Paganotto: estilos contrastantes, pero con un efecto demoledor



En el escenario Neón Garden, territorio techno, dos eran las referencias imperdibles: Sara Landry e Indira Paganotto, másters de uno de los géneros más amados de la música electrónica, aunque con una diferencia de estilos entre ambas que es notorio y placentero.

Sara Landry, es old school. Más oscura. Más raw. Se daba tiempos, bajaba el ritmo, relajaba al público, y boom. La Dj tuvo uno de los mejores turnos del festival. El momento exacto del atardecer y ese bello momento para los correligionarios del Neón Garden donde la arquitectura entonces pudo lucir sus luces, porque sí de algo presume este escenario es de su ingeniería de iluminación.

Luces, música, pero sobre todo un espíritu fraternal reinaron en esta jornada. X: @EDC_MEXICO

En ocasiones daba la sensación de estar en las calles de Nueva York, de frente a la fachada de un edificio neogótico. “Es como si estuviéramos dentro de la escena de Batman del futuro”, dijo un chavo que no paraba de bailar. Los últimos minutos de su espectáculo, la Dj se lució rudísimo. Hasta ese preciso momento, los últimos 10 minutos, quizás, fue que los asistentes se enteraron de que el escenario estaba armado hasta los dientes de luces láser.

Por su parte, Indira Paganotto confirmó que es una reina desde el minuto uno. Sabe cómo conquistar al público y no lo hace siendo complaciente, pues lleva hasta el límite los beats. No le da miedo romper el ritmó cuando quiere y se notó. No dejó de ser techno brutal, pero sí recorrió muchos géneros de la música universal.

Usó excusas para deshacer y rehacer rolas que van desde el synth wave, hasta el bossa nova y el flamenco. Pero uno de los momentos más duros de su presentación fue con una rola brit pop: Song 2, de Blur. En un par de ocasiones, dejó la rola original para que todo el mundo la cantara. Y luego simplemente la desbarató y la convirtió en el mejor techo.

Pero el atractivo principal de un festival como éste es, sin duda, el público. El espíritu de la colectividad. A corta distancia, se podía ver a una parejita comiéndose a besos, ambos disfrazados de Teletubbies.

Entre la audiencia también se dejaban ver pandas, aliens, un dinosaurio, todo team de Mario Bros. Y los personajes de Evangelion.

Desfilaron carteles tan hermosos como aquel que decía: “Abuelito, estoy siendo feliz. ¿Sí lo ves desde el cielo?”. Había otro que decía: “Tótem de la suerte. Hoy cojo. Toma uno”, y apuntaba a unos paquetes de condones.

Desfilaron memes de Checo Pérez, de Coraje, el perro cobarde, de South Park, de Chayanne. Un par de chicos venían en muletas. Al parecer, no hacía mucho que se habían accidentado, pero eso no arruinó su cometido. El vato envolvió sus muletas con luces led y se veía muy campante por el festival.

Una recomendación para el domingo: si pides unos tacos de Mayao, en la zona de comida, aguas con la salsa verde.

