'Vamos a ganar la Ciudad de México', dice Santiago Taboada

El alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, confirmó que buscará la candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por la alianza opositora y aseguró que “vamos a ganar la ciudad”.

En conferencia de prensa, Taboada agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por anticiparse a dar la noticia durante la mañanera del lunes y darle 'publicidad gratis'.

Comentó: "A nosotros no nos tienen que andar destapando, la aspiración que tengo es en función de los resultados que hemos dado".

te interesa Santiago Taboada lamenta que la CDMX arrastre pendientes

Sin embargo, dijo estar de acuerdo con el anuncio que hizo el presidente. “En eso si estamos de acuerdo él y yo, y no solamente es la candidatura, le vamos a ganar la ciudad”.

Santiago Taboada aseveró que durante una cena realizada el lunes con ocho alcaldes de oposición, aprovecharon para ponerse al día de sus respectivos gobiernos y prometieron realizar o asistir a eventos en conjunto.

Respecto al Cartel Inmobiliario, el alcalde dijo estar seguro de que es ajeno a este problema ya que no le han encontrado, ni le van a encontrar nada.

Expresó: "A mí no me han encontrado, ni me van a encontrar nada, a mí me han hecho lo que a Benito Juárez…lo que yo sí les puedo decir es de sus corruptelas de cómo viven y cómo vivían sus funcionarios…los medios de comunicación las han dado a conocer".

Síguenos en Google News

DAN