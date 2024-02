Elecciones 2024: ¿Quién es Javier López Casarín, candidato de Morena a la alcaldía Álvaro Obregón?

Como parte de las elecciones de 2024, en junio, los capitalinos elegirán nuevos alcaldes en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México y es por esta razón que el partido de Morena ya ha elegido a 9 de sus candidatos a competir por el cargo en las alcaldías.

Entre ellos se encuentra Javier López Casarín, quién es el candidato para la alcaldía Álvaro Obregón, actualmente a cargo de la alcaldesa Lía Limón, y del que conocerás más sobre su trayectoria y formación.

¿Quién es Javier López Casarín?

Javier López Casarín nació en la Ciudad de México el 27 de noviembre de 1973. Cuenta con 2 licenciaturas, una en Derecho y otra en Ciencias Políticas y Administración Pública. Además, estudió:

Una maestría en Dirección y Gestión Ambiental, Aspectos Jurídicos y Empresariales por la Universidad de Barcelona.

Una Especialización en Gestión y Análisis de Políticas Ambientales por el Instituto Nacional de Administración Publica en el IE Business School en Madrid.

Un posgrado en Alta Dirección por el IE Business School en Madrid.

Un doctorado en el Instituto Nacional de Administración Publica (INAP), así como en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

Un doctorado Honoris Causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional.

De acuerdo con su página web, es un empresario estratega con una larga trayectoria en los sectores financiero, telecomunicaciones y tecnología, así como en el campo de la promoción social.

Fue galardonado con la presea de la Orden Mexicana del Derecho, La Cultura y La Paz y reconocido con el “Innovation Man of the Year Award 2022” de W3X y Tomorrow Conference; además es miembro de la Barra Mexicana de Abogados.

Trayectoria de Javier López Casarín

Actualmente es diputado federal por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y presidente de la Fundación Reinventando a México, que se enfoca en desarrollar nuevas ideas y proyectos innovadores que ayuden a solucionar problemas en el país.

También preside la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y es integrante de la Comisión de Marina y la Comisión de Defensa Nacional, así como de la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados.

De igual forma es presidente del Grupo de Amistad México-Reino Unido de la Gran Bretaña y de la Conferencia de Autoridades Locales de América del Norte (CALAN), así como de la red de Alcaldes (RECAN).

Es vicepresidente del Grupo de Amistad México-Estados Unidos, e integrante del Grupo de Amistad México-Marruecos. Asimismo, forma parte del Comité Editorial de la Cámara de Diputados y de los 300 Young Leaders of the World del Center for Liveable Cities de Singapur.

DAN