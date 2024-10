Encabeza Clara Brugada instalación de Comité de la Ciudad de México para el Mundial FIFA 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la instalación del Comité de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) 2026, con el objetivo de llevar a cabo, en coordinación con el Gobierno de México y el sector privado, los preparativos necesarios para recibir a 6 millones de turistas de todo el mundo durante esta justa deportiva.

“Estamos justamente el día de hoy -que tenemos pocos días de arrancar este Gobierno- listos para prepararnos de manera coordinada entre Gobierno y las distintas instituciones privadas que vienen trabajando ya desde hace tiempo, justamente para recibir el Mundial de Futbol de México 2026, después de 40 años. (...) Tenemos mucho orgullo de lo que viene y yo estoy segura que vamos a ser los mejores anfitriones para recibir, todas las mexicanas y mexicanos, al mundo entero. Por eso estamos reunidos, se trata de conformar este grupo interinstitucional que coordine todas las acciones necesarias para organizar de la mejor manera la mejor Copa del Mundo, que se llevará a cabo en 2026”, expresó.

En el Hotel Catedral, donde se encuentran los restos de la cancha del juego de pelota del Templo de Ehécatl, que forma parte del Templo Mayor, la mandataria capitalina indicó que el Comité se reunirá cada mes para planear, coordinar y ejecutar acciones de logística, seguridad y de movilidad, como el mejoramiento urbano alrededor del Estadio Azteca, que será el primer estadio del mundo en albergar tres partidos inaugurales; así como de las rutas que conectarán a las y los visitantes del estadio al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Felipe Ángeles (AIFA), hoteles y sitios turísticos.

“Vamos a estar trabajando para el mejoramiento urbano alrededor del Estadio Azteca, sabemos del trabajo que se está haciendo de restauración de este emblemático e histórico estadio, que están recuperando conforme a la arquitectura original de Pedro Ramírez Vázquez y sabemos que todo esto que se está haciendo … o el Gobierno de la Ciudad… haga va a beneficiar a la población. Estamos también planteando intervención importante a las rutas que conectan a los aeropuertos, a la zona hotelera, a la sede y, sobre todo, seguiremos trabajando una estrategia de seguridad muy sólida, tenemos a nuestro secretario que ha venido trabajando en ello con todos los organizadores para garantizar la máxima seguridad a los visitantes y a los habitantes de nuestra ciudad”, aseguró.

La jefa de Gobierno indicó que el Comité se reunirá cada mes para planear, coordinar y ejecutar acciones de logística, seguridad y de movilidad. Foto: Especial.

Clara Brugada subrayó que este evento atraerá inversión y beneficios económicos, así como desarrollo social y cultural para la capital del país, por lo que en coordinación con la Secretaría de Turismo local (SECTUR), se impulsarán acciones para que las y los visitantes disfruten de las actividades que la ciudad ofrece, en beneficio de las pequeñas, medianas y grandes industrias.

“Que no solo sea un momento deportivo y se acabó, sino que sea la plataforma internacional que nos permita a la ciudad vernos de manera global, como una gran ciudad de derechos, de libertades, con cultura ancestral, pero con la infraestructura más moderna para recibir a todas y todos. Entonces, ofreceremos una gran oportunidad cultural y de deporte para promover el turismo y atraer –como decimos–, nuevas inversiones. Queremos que haya mucha derrama económica, por supuesto, en estas fechas, que favorezca a las familias, como bien se dijo acá, prosperidad compartida. (...) Por ese motivo, hemos convocado a que este gran evento sea tarea de todas y de todos para lograr tener este evento deportivo con orden, con respeto, con seguridad, con sustentabilidad, con respeto a la diversidad y con el mayor de los ánimos y alegría posible”, señaló.

Finalmente, recordó que la Ciudad de México es capital de la afición al futbol; aquí, aseguró, se practica y admira este deporte en cada uno de sus rincones, por lo que garantizó que será la mejor sede del Mundial 2026, que se llevará a cabo por primera vez de manera conjunta en tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, la titular de la SECTUR y secretaria técnica del Comité, Alejandra Frausto Guerrero, aseguró que la Ciudad de México cuenta con la infraestructura cultural suficiente para recibir en 2026 a un total de 19 millones de visitantes: 14 millones que usualmente visitan la ciudad, sumado a los 5 millones que acudirán por el Mundial.

“Contamos con un potencial inmenso: somos la primer ciudad del mundo para consumo cultural, la sexta mejor ciudad del mundo como sitio turístico, cuarto lugar en gastronomía, tenemos 62 estrellas Michelín en esta ciudad, es el país número 10 para expatriados, tenemos el bosque cultural más grande del mundo: Chapultepec; la segunda ciudad con más museos del planeta; pero, sobre todo, en nuestra ciudad son bienvenidas y bienvenidos todos los pueblos, todos los países del mundo, porque aquí se trabaja contra el racismo, contra la discriminación, es una ciudad de libertades, de derechos, donde todas y todos pueden expresar su identidad con libertad. Estamos a 597 días, si no me equivoco, sí, 597 días del partido inaugural. Es un gran reto, pero esta ciudad gigante como es, es capaz de todo”, afirmó.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que uno de los objetivos de este gran evento es lograr que las y los mexicanos de todos los rincones del país lo disfruten, a la vez que los turistas conozcan la riqueza cultural, natural y gastronómica de México.

Clara Brugada indicó que se trabajará en las rutas que conectarán a las y los visitantes del estadio a los AICM y Felipe Ángeles, hoteles y sitios turísticos. Foto: Especial.

“Este mundial tendrá un enfoque social, en donde vamos a democratizar el futbol, donde en todos los rincones vamos a llevar las activaciones del mundial; donde nuestras comunidades, no solo Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, vivan esta fiesta, sino de norte a sur podamos vibrar con el mundial, en donde nos va a permitir, como bien lo decía nuestro gran amigo Jurgen, poder exponer la grandeza, la riqueza que tiene México, pero sobre todo, su gente y esa gente está en nuestros pueblos originarios, está en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, en nuestra artesanía. (...) Tienen a la Secretaría de Turismo como aliada, con hacer muchas activaciones que verán que vamos a trabajar con cada una de las sedes: muestras gastronómicas, nuestras cocineras tradicionales, la profesionalización, en fin. Que podamos lograr que este mundial llegue a todas esas comunidades y pueblos, y que vibren igual que en un estadio”, remarcó.

El director general de FIFA en la Ciudad de México, Jurgen Mainka, compartió que el Mundial de 2026, con 48 equipos, 16 ciudades y 104 partidos, será el evento deportivo más grande, por lo que se comprometió a trabajar de la mano con el sector público y privado, para hacer de este evento el mejor a nivel mundial.

“El mundo entero, señoras y señores, va a voltear a ver a México el 11 de junio y el mundo entero va a querer venirnos a visitar, pero ¿por qué? Porque quieren venir a esta ciudad incluyente y de derechos a celebrar con todos nosotros, los mexicanos, el evento más grande en la humanidad. (...) El compromiso de la oficina de FIFA México, que yo presido, es seguir trabajando de la mano del comité local existente, del estadio, de la federación y ahora con la grata incorporación de todo el Gobierno de la Ciudad de México, a través de este comité, para entregar el mejor Mundial en la historia, en equipo es como lo vamos a lograr”, señaló.

El director del Estadio Azteca, Félix Aguirre, destacó que este estadio será el único en el mundo en ser sede de tres inauguraciones mundialistas y, consideró, se hará lo necesario para mostrar a las y los visitantes una ciudad vanguardista, inclusiva, sustentable y con la capacidad para brindar la mejor experiencia.

“Estamos convencidos de que el trabajo en equipo va a garantizar el éxito de este gran evento, y estoy seguro de que, como ha sucedido en otras ocasiones, cuando se juntan los esfuerzos el éxito es garantizado, y colocamos a México, particularmente a la Ciudad de México, como una ciudad vanguardista, capaz de organizar grandes eventos, sustentable, inclusiva y una gran ciudad”, dijo.

En su intervención, el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Javier Puente García, destacó la grandeza cultural y artística de la capital del país, por lo que reiteró que esta ciudad será el mejor lugar para recibir a las y los aficionados al futbol.

“Esta ciudad es, junto con Estambul, la otra puerta de entrada entre oriente y occidente desde el inicio; y esta ciudad es, además, la capital de la segunda comunidad de nativos hablantes más grande del mundo y probablemente es la capital del idioma que más se habla en las canchas del futbol, no es cualquier capital la Ciudad de México. (...) Apostar por la grandeza de México es una de las oportunidades que tenemos ante nosotros para 2026, a través de la prosperidad compartida; y no puede ser en otro lugar que en la Ciudad de México, y no puede ser en otro momento que en junio de 2026, en el contexto del Mundial de la FIFA 2026. (...) Son 11 contra 11 y esa jugada nos va a dar un partido que nos va a poner ante la utopía más grande que podemos construir juntos turísticamente”, afirmó.

Finalmente, el secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, Iñigo Riestra, recordó que en 2015 comenzaron los esfuerzos para hacer posible llevar a cabo en México, una edición más del Mundial, por lo que refrendó el compromiso de trabajar para concretar de manera exitosa este evento deportivo.

“El futbol es muy importante y desde nuestro lado no perdemos la responsabilidad de que en gran medida somos responsables de lo que pasará en la cancha, pero eso es deporte y el resultado es incontrolable. Sin embargo, todos nosotros tenemos la oportunidad de lo que pasará fuera de la cancha y eso es totalmente controlable, medible y es la manera en la que podemos mostrar al mundo la mejor cara de México. Cuente con nuestro total apoyo y coordinación para que esto sea posible”, concluyó.

