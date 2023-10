Encuesta Nacional de Seguridad Pública posiciona a Benito Juárez como la alcaldía más segura en CDMX.

Ante los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Inegi, en los que señala que la alcaldía Benito Juárez es la demarcación con el mayor índice de percepción positiva de seguridad en la Ciudad de México y a nivel nacional, se demuestra que la estrategia Blindar BJ, puesta en marcha por del alcalde Santiago Taboada desde 2018, es un referente en materia de seguridad y un ejemplo de política pública que puede extenderse a toda la capital.

En este sentido, para el alcalde de Benito Juárez, quien solicitó licencia para contender por la candidatura para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en 2024, ha señalado reiteradamente que uno de sus principales ejes de trabajo desde su primera administración ha sido la seguridad.

“Resolver la seguridad exige tecnología, capacitación y una estrategia integral para combatir el delito como Blindar Benito Juárez. Hace 5 años no era la más segura para vivir en la ciudad y lo logramos. Aquí en les demostramos que la militarización no es el camino, que las fuerzas armadas deben ser nuestro último recurso, no el único”, señaló el alcalde el pasado 14 de octubre durante su 5to y último informe de gobierno.

Asimismo, Santiago Taboada ha destacado que los resultados en materia de seguridad son gracias al trabajo constante, “Benito Juárez es uno de los municipios más seguros de México, pero no sólo debido a la coordinación que impulsamos con las instancias del gobierno de la Ciudad, sino esfuerzo propio de la alcaldía, donde creamos la estrategia Blindar Benito Juárez. Hicimos algo que nadie creía, policías dignos, una estrategia de la mano con la sociedad civil que participa y que se involucra”.

Cabe señalar que por 3 años consecutivos la alcaldía Benito Juárez se ha posicionado con el mejor índice de percepción positiva en la CDMX y en esta ocasión se ha ubicado el primer lugar entre los municipios del país más seguros, aumentando en 37.9 el porcentaje desde la primera encuesta realizada por alcaldías en septiembre de 2019, es decir, de 46.3 pasó a 84.2.

Por ello, el alcalde destacó que la estrategia de seguridad Blindar BJ ha demostrado ser un modelo exitoso de policía civil, bien capacitada y equipada, complementada con tecnología, inteligencia y coordinación, de ahí los resultados positivos que ha arrojado año con año, por lo que el alcalde Santiago Taboada busca replicarla en toda la Ciudad de México para devolverle, dijo, la seguridad y la paz que se merecen las y los chilangos.

