¿Aún tienes correo de Hotmail? Este es el importante recordatorio que te hace Consar

Fue en agosto del 2021 cuando Microsoft informó que eliminaría de forma permanente las cuentas de Hotmail, Live y Outlook que no haya registrado movimiento desde el 30 de agosto del año 2019. ¿Recuerdas Hotmail? ¿Recuerdas el clásico zumbido cuando alguien "te dejaba en visto"? Bueno, checa esto.

Si tú tienes cuenta de correo en Hotmail -sí, ese que usabas cuando iniciabas sesión en messenger- y todavía recuerdas tu contraseña y revisas tu mail de vez en cuando, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la Consar, tiene un importante mensaje para ti.

Consar te hace un amable recordatorio si usas Hotmail todavía

Si tú utilizas Hotmail y recuerdas tu contraseña y todo, la Consar te recuerda que ya debes ir viendo la planeación de tu ahorro para el retiro. Vamos, fue de una manera amable que te indicamos que es importante que estés al tanto de tu Afore, pues.

Pareciera que falta mucho para que te retires, pero así como pensamos que Hotmail no está tan viejito, por lo menos desde hace 10 años Microsoft comenzó a no mantener vigentes esas cuentas, así de rápido se pasa el tiempo y no hacemos caso a las señales que nos pone la vida para que estemos al pendiente de nuestro Fondo de Ahorro para el Retiro.

A través de redes sociales, la Consar te refiere que si te identificas con estas señales que te mostraremos a continuación, es momento de que tomes el control de tu ahorro para el retiro:

No recibes tu estado de cuenta Afore

​Ignoras el saldo de tu cuenta individual

​No conoces de los rendimientos que tu Afore te da a ganar

​Toma el control de tu ahorro para el retiro a través de la app AforeMóvil o el portal AforeWeb

¿Te identificaste con alguna de estas señales? 🤔 Es momento de que tomes el control de tu ahorro para el retiro con ayuda de la app #AforeMóvil 📲 y el portal #AforeWeb💻: https://t.co/WyqzE1BWKY 🧵(1/2)

— CONSAR (@CONSAR_mx) October 18, 2023

Comprando, puedes ahorrar para tu retiro

La Consar también te informa que puedes ahorrar para tu retiro con tus compras. A través del programa de recompensas "GanAhorro", puedes aprovechar los beneficios que tienen para ti. Al entrar al portal web, elige la opción "Mi ahorro" y selecciona "Ahorra con beneficios".

Elige la opción "GanAhorro", acepta el aviso de privacidad y compra tus productos.