Entrega alcaldía Miguel Hidalgo apoyos económicos a personas con discapacidad

Con el objetivo de lograr un piso más parejo y ayudar a que cumplan sus sueños, la alcaldía Miguel Hidalgo comenzó este sábado la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad permanente, como parte del programa social "Sin Límites".

Al encabezar el evento, el alcalde Mauricio Tabe sostuvo que cuando existen barreras físicas por padecer alguna discapacidad, es necesario que el gobierno intervenga para mitigar esos obstáculos y apoyar a quienes más lo necesitan.

“El programa y el apoyo económico no se lo deben a nadie, no se lo deben a un gobierno, no se lo deben a una persona ni a un líder, el programa social es su derecho y por eso hoy lo reciben, porque es para quienes más lo necesitan”