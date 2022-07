Esperan proceso de funcionarios por L-12

Tras concluir la audiencia de 22 horas por el colapso de la Línea 12 del Metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021, Teófilo Benítez, abogado de algunas víctimas dijo a La Razón que van a estar a la espera del proceso y efectuar otras estrategias de investigación.

Así como pedir otro tipo de medidas cautelares donde quede acreditada la responsabilidad de las personas que están siendo imputadas, entre ellos Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro.

Resaltó que el martes van a dar continuidad a la audiencia, el miércoles se dictará el auto de vinculación a proceso y abundó que van a buscar acreditar la responsabilidad de los imputados.

“No es tanto que vayamos por un resarcimiento de daño, lo que más importa es que el delito no quede impune y paguen los responsables… hay responsabilidad por parte de muchos funcionarios y son los que tienen que venir a declarar y si las pruebas que exhiben muestran su inocencia, el juez José Luis Palacios, lo decidirá

“Nosotros tenemos una investigación que da hacia ciertas personas con la responsabilidad y eso lo vamos a llevar a cabo”, expuso el abogado.

Cuestionado sobre la decisión que Horcasitas permanezca en libertad, el litigante señaló que el exdirector del Proyecto Metro se ha presentado constantemente eso presume que no hay sustracción de la justicia.

“No podemos precisar esta situación apenas vamos iniciado y tenemos que determinar cuál ha sido el actuar y otro tipo de circunstancias para poder realizar distintas líneas investigación”.

Marisol Tapia, mamá de Brandon Giovanni, víctima mortal más joven en el colapso de la Línea-12, calificó como ventaja que se realizó la audiencia después de más de 12 meses de la tragedia ya que les habían cancelado las anteriores por parte de los involucrados.

“Estamos en el principio de todo esto… la reparación del daño en caso de Brandon no existe, nadie me va a reparar un cumpleaños con mi hijo o un diez de mayo, pero queremos que esto no vuelva a ocurrir. Hasta el día de hoy no nos hemos quedado callados y seguimos en pie”.

En cuanto que la Fiscalía capitalina no citó a declarar a Florencia Serranía, exdirectora del STC Metro, la mamá de Brandon expresó que no es un secreto a voces que la jefa de Gobierno Capitalino, Claudia Sheinbaum, busque la presidencia y la realidad es que Serranía tiene culpa en este caso.

“El hecho es que si ella, Serranía, habla desprestigiaría la campaña de esta señora (Sheinbaum)… y claro que es culpable la exdirectora del STC… más vale que realmente nos den una solución de lo contrario la Línea 12 seguirá siendo la piedra en el zapato para ellos y más en las elecciones que vienen”, expuso.

El abogado Irving Regino, quien colabora en la defensa de Horcasitas, comentó que durante la audiencia el juez impuso como medida cautelar la presentación periódica mensual de los imputados, por lo que tienen oportunidad de llevar su proceso en libertad.

Recordó que durante la audiencia el Ministerio Público utilizó por lo menos ocho horas para leer sus pruebas para imputar los delitos de lesiones, homicidio y daño a la propiedad en grado culposo a ocho exfuncionarios del Gobierno del Distrito Federal.