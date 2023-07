Estafa en la UNAM: la verdad sobre el caso de supuesto acoso contra Nancy y su perrito

"Nancy", una joven que estudiaba en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, denunció que presuntamente sufría violencia por medio de un grupo escolar que cuenta con más de 40 mil miembros en Facebook.

La joven, quien al parecer se llama Kenya Natalli "N" compartió su historia conmovedora a través del grupo llamado "No me Quiero Morir en Polakas", supuestamente había sido víctima de un sujeto desde el 2019, e incluso subió fotografías de él, además de inventar una historia sobre su perrito .

Estudiantes exhiben a joven que presuntamente cometió una estafa contra varias personas. Foto: Captura de pantalla

La presunta estafadora mencionó: "En 2019 este sujeto me empezó a acosar, yo seguía en la prepa y era portero en la unidad donde vivía, esto en Iztapalapa, pusimos una denuncia, en ese entonces mi papá me acompañó, (papá falleció en 2020 por COVID). Con ello no lo volví a ver, pues gracias a los vecinos que también se movilizaron junto a mi papá lo corrieron, aunque nunca procedió y se le sancionó por todo lo que me hizo durante meses. Me gritaba, no sé cómo consiguió mi Facebook, pero se inventaba múltiples perfiles para acosarme".

La supuesta historia falsa de Nancy y su perrito. Foto: Captura de pantalla

A eso le sumó que según el sujeto de quien -no quiso decir su nombre en otras publicaciones- había herido a su perrito Trufa, pidió donaciones bajo el supuesto temor a que algo le pasara a su mascota: "No quiero que Trufa vaya a morir, tengo mucho miedo".

Tras la grave situación, que denunciaron que fue inventada, varios y varias estudiantes decidieron mandarle donaciones de dinero a su cuenta, sin embargo, notaron que el nombre de la chica "Nancy" no coincidía con el de la titular de la cuenta (Kenya Natalli "N").

Estudiantes hicieron donaciones; acusan a "Nancy" de estafa. Foto: Captura de pantalla

Estudiantes de la UNAM exhiben estafa de una joven; harán denuncias digitales

Luego de notar que el nombre de la titular de la cuenta no coincidía, la comunidad estudiantil de la facultad de Polakas -así llamada coloquialmente- indicaron que realizarían denuncias digitales por el presunto fraude que les realizó "Nancy" .

Un estudiante llamado Dayan Ramos compartió el cómo se dio cuenta que habría sido una estafa el caso de "Nancy y su perrito Trufa", a continuación el texto que compartió: "Lo raro aquí comienza cuando yo rastreo la transferencia de banco y se hizo desde una cuenta a nombre de Kenya Natalli (también recuerden este nombre), entonces, me surge la duda ¿Natalli? ¿No que fue desde su cuenta? Entonces procedo a comentar que si está con la persona titular porque al parecer no es ella y procedió a borrar la publicación.

Resube su historia pero esta vez sin los datos de rastreo y entre otra persona y yo le preguntamos por una cuenta donde depositarle ya que notamos que la cuenta no estaba a su nombre, pero procede a decirnos que le depositemos a una cuenta a nombre de ¿Gracielaaa? y que Natalli era una chica que le ayudaba con vender las cuentas (...) Un perfil que solo tiene un amigo, solo lleva un año en el grupo, que siempre le pasan cosas malas y pide dinero, se dedica a vender cuentas baratas, le robaron y tenía la cuenta de banco de su “socia” abierta en su teléfono y eso le transfirió a los ladrones que hasta le cancelaron el viaje de uber… Pero ¿Kenya Natalli? a un amigo le suena eso y me muestra que ya la habían funado. Esto no lo logré solo, mis amistades me ayudaron a recabar info".

Por su parte, José Rojas, estudiante de la facultad, indicó "debido a las recientes situaciones presentadas en el grupo, a la gente que pide donaciones ojalá nos pueda apoyar subiendo comprobantes o evidencias de que realmente se está actuando de buena voluntad con los recursos que la comunidad está aportando . No es justo que se esté lucrando y haciendo actos de mala fe’. Tiempo atrás hubo un caso de una gatita diagnosticada con piometra y hasta el día de hoy no se han visto actualizaciones. Hace dos días un perrito (trufa) de este al menos esperemos actualizaciones (comprobantes de pago, videos), de que los recursos que solidariamente la comunidad está aportando se destinen para tales efectos".

Esta fue la historia con la que Nancy conmovió a la comunidad estudiantil; señalan que fue falsa

La joven detalló en su historia, que al parecer es falsa, que "la pesadilla volvió, pero nada comparada con 2019", pues el presunto violentador hirió gravemente al perrito -llamado Trufa- de Nancy: le golpeó su ojito con un desarmador y se estaba desangrando.

Indicó que estos días ha estado sola, ya que su mamá se fue un tiempo a Durango para cuidar de su abuelita. Según estaba recibiendo apoyo legal, pero está preocupada porque la siga molestando el sujeto y que incluso llegue a matar a su perrito.

En ese sentido especificó que Trufa -su supuesto perro- "es lo que más me duele", además por su seguridad tuvo que dar de baja sus redes sociales, ya que el hombre ha hecho varios perfiles para contactarla.

También señaló en el grupo estudiantil: "lo golpeó en el ojo con un desarmador pero se está desangrando y debe ser intervenido ya mismo, mientras me gritaba que sería suya. Me encuentro horrorizada y no sé qué hacer".

Paso a paso cómo saber quién es el titular de una cuenta bancaria

Al realizar una transferencia bancaria, te aparece la clave de rastreo.

​Condicho dato, puedes hacer la búsqueda por medio de la página del Banco de México (Banxico) en https://www.banxico.org.mx/cep/.

Posteriormente llena todos los datos que te solicitan.

Da clic en descargar el CEP (Comprobante electrónico de pago).

El comprobante saldrá con el nombre real del o la beneficiaria.​

Así luce la página de Banxico donde podrás descargar el CEP. Foto: Captura de pantalla

¿Dónde denunciar casos de maltrato animal?

Ciudad de México: al 911, 55 5658 1111 (Locatle) y en PAOT http://www.paot.org.mx/denunciantes/denunciantes.php

Coahuila: 800 022 0537 y en la PROPAEC http://www.propaec.gob.mx/PROPAEC/FORMUPROCUCORREO.html

PROESPA en Aguascalientes: www.aguascalientes.gob.mx/proespa/denuncia.html

Campeche: a través de la SEMABICC, en http://apps.semabicc.campeche.gob.mx/denuncia-ciudadana/En Baja California al número 072 y en la página t-atiende.tijuana.gob.mx/

Baja California Sur en el link http://www.bcs.gob.mx/

Chiapas: en el Ministerio PúblicoChihuahua, por medio de la DDUyE http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Prensa/Noticia/10075

