Extorsión y robo de autopartes son los delitos más cometidos en la capital: Salomón Chertorivski

El candidato de MC a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, comentó la extorsión y el robo de autopartes son los delitos más cometidos en la capital, por lo que reiteró que es necesario una reforma al sistema de seguridad y justicia.

El emecista dijo que se necesitan modificar las formas de investigación para atrapar a los delincuentes a través de mapeos que arrojen información suficiente para terminar con dichos delitos.

Salomón Chertorivski dijo que los Ministerios Públicos suelen ser lentos para atender emergencias, además, consideró que revictimizan a los afectados. Por ello, propuso que los policías tengan la capacidad de recibir denuncias para iniciar las investigaciones a la brevedad.

Agregó que el papel del Ministerio Público sería el que recibiría la investigación, fortalecerla y a tener carpetas bien armadas que lleven a los delincuentes a un proceso penal.

Tenemos que tener la mejor policía del país, hay 90 mil elementos de seguridad y el 80 por ciento no viven en la ciudad porque no les alcanza, no tienen seguridad social; necesitamos capacitarlos y hacer que la policía sea el primer filtro para recibir denuncias