Feria de la Barbacoa 2023: Cuándo será este evento con comida deliciosa que no te puedes perder

La barbacoa es un platillo muy famoso en México, sobretodo la gente que sale de fiesta, acostumbra a desayunar esto al día siguiente para "bajarse la cruda", pero no solo en esa ocasión se come, si no los domingos, las familias acostumbran a ir a un puesto de la esquina para disfrutar de esta rica comida.

Si te gusta mucho este platillo, entonces no te puedes perder la Feria de la Barbacoa en la Ciudad de México, que se realizará en la alcaldía Milpa Alta. Ahí podrás encontrarlo en todas sus presentaciones: desde tacos, consomé hasta quesadillas.

¿Cuándo es la Feria de la Barbacoa 2023?

La Feria de la Barbacoa comenzará el próximo domingo 2 de diciembre y se extenderá hasta el día 10, en la Plaza Pública San Salvador, entre Jalpa y Juárez, en San Salvador Cuauhtenco.

En este evento, que contará con varios productores, también podrás disfrutar de las agrupaciones musicales que se presentarán.

Feria de la Barbacoa en Milpa Alta. Foto: Especial

