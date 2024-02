Frenan megaproyectos en Jardines del Pedregal ante escasez de agua

Dos megaproyectos inmobiliarios que preocupan a vecinos de Jardines del Pedregal por las afectaciones que pudieran generan en materia urbana y ambiental, están detenidos debido a la insuficiencia de agua en la zona y a que no se ha cumplido con la normatividad en materia de desarrollo urbano.

Uno de ellos es el conocido como Be Grand, que implica la construcción de dos mil 810 viviendas, además de oficinas, agencia de autos y un centro comercial, en donde antes se encontraba el Casino San Ángel.

El otro es Mantik Luis Cabrera, ubicado en la lateral del Periférico Sur, en el número 3400 y en donde se planea edificar tres torres de 38 niveles cada una, para alojar 586 departamentos.

De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en fechas distintas envió a la Seduvi opiniones negativas respecto a ambos proyectos, debido a que consideró que es insuficiente el agua en la zona.

En el caso de Be Grand, la primera opinión en este sentido data del 6 de abril del 2018 —todavía en la pasada administración— y la más reciente corresponde al 5 de julio del 2023.

Este proyecto está previsto que se desarrolle sobre Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines en los predios 4026, 4030, 4040, 4050, 4058, 4068 y 4080 de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

En torno a este caso, se pudo saber que con fechas 6 de abril de 2018, 5 de enero de 2022, 11 de agosto de 2022 y 5 de julio de 2023, Sacmex emitió a la Seduvi las opiniones técnicas en sentido negativo, ya que de acuerdo con la revisión técnica realizada en dicho predio, se verificó que el abasto de agua en la zona tiene problemas, por los desarrollos.

Respecto al proyecto de Mantik Luis Cabrera, el cual se ubica en Periférico Boulevard Adolfo Ruiz Cortines número 3400, el organismo gestor de aguas capitalino envió el pasado 2 de junio a la Seduvi una opinión técnica en sentido negativo, debido a que en la zona de influencia del tanque Padierna el suministro del líquido es insuficiente.

Adicionalmente, en septiembre del año pasado la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) envió a los vecinos inconformes un oficio en el que establece que la autorización del polígono de actuación para ambos proyectos —la primera aduana que ya habían pasado los promotores— fue otorgada de manera irregular.

La PAOT señala que dicho permiso, otorgado por la Seduvi el 7 de julio del 2021, “fue emitido mediando error y en contravención” a la Ley de Desarrollo Urbano, al Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México y al de la alcaldía Álvaro Obregón.

La dependencia argumenta que los predios en cuestión “no se encuentran dentro de las áreas susceptibles de aplicación de dicho instrumento”.

Y añade: “Corresponde a la Seduvi realizar las acciones legales procedentes con la finalidad de dejar sin efectos el Dictamen para la Constitución del Polígono de Actuación” del 7 de julio, el acuerdo por el que se acuerda el mismo, así como siete Certificados Únicos de Zonificación y Uso de Suelo.

En el documento, la PAOT menciona que si bien los predios investigados no cuentan con los dictámenes correspondientes conforme a la Norma de Ordenación Particular para Zonas con Riesgo, “lo cierto es que, durante los reconocimientos de hechos realizados por el personal, no se constataron actividades de obra”.

Cabe destacar que el polígono de actuación a que hace referencia la PAOT fue otorgado por la Seduvi durante la gestión de Carlos Alberto Ulloa Pérez, quien renunció a la dependencia apenas el pasado 8 de febrero, para realizar “otras tareas relacionadas con la transformación de México”.

Piden certeza

Estas resoluciones parciales que tienen frenados los megaproyectos no han dejado satisfechos a los vecinos de Jardines del Pedregal, quienes exigen que éstos sean cancelados de manera definitiva, sobre todo a raíz de la crisis hídrica por la que atraviesa la ciudad.

El abogado de los vecinos, Juan Carlos Obregón, dijo a La Razón que, salvo el oficio que les hizo llegar la PAOT en septiembre, no han recibido respuesta ni de Seduvi ni de Sacmex a las múltiples peticiones de información que han presentado sobre el estatus de los proyectos para tener la certeza de que serán cancelados.

El representante legal reiteró, a nombre de los colonos, la exigencia de que ambos proyectos sean cancelados, debido a que de concretarse provocarían un severo impacto ambiental y urbano, sobre todo en el tema del agua.

Explicó: “La situación del agua tiene en alerta a los vecinos, porque aún no están los edificios como tal y ellos ya llevan semanas sin agua; por eso ellos no quitan el dedo del renglón y están por ingresar una queja ante Sacmex, para manifestar la situación”.

Lamentó: “No sabemos qué tanta línea hay en el Gobierno para respaldar a estos proyectos inmobiliarios, hemos tocado puertas a varias dependencias y se obtienen negativas en la Sedema, en Seduvi y Sacmex”.