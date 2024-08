Fuertes lluvias en Tlalpan provocan inundaciones y afectaciones viales; así lucen las calles | VIDEO

La tarde de este martes se registraron intensas lluvias en la alcaldía Tlalpan, en donde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla.

En sus redes sociales oficiales indicó que "persisten las lluvias fuertes con chubascos y actividad eléctrica en las demarcaciones del sur de la Ciudad de México".

En el caso de la alcaldía Tlalpan, por medio de videos que circulan en redes sociales, se puede observar cómo las hay varias calles enchachadas, además de que dos vehículos quedaron casi bajo el agua.

Algunos habitantes de la zona mostraron su preocupación y a través de las redes sociales comentaron: "Ya se les olvidó que sea o no sea época de lluvias, no se debe tirar basura en la calle, es demasiado lamentable que cada año pasé lo mismo o peor, pero bueno cada quien su conciencia", "lo bueno es que tenemos el Fonden", "si tienes coche y llueve ya no salgas", "mañana me toca pasear por allá, espero no llueva Tláloc", "ya dejen de tirar basura", "que tengan mucho cuidado los motociclistas".

Por su parte, medios locales indicaron que las fuertes lluvias causaron encharcamiento y afectaciones viales, el descenso del agua va hacia la carretera Picacho-Ajusco, además de que dos vehículos resultaron afectados por las precipitaciones en la colonia Héroes de Padierna, mientras que la Calzada de Tlalpan, entre Galeana y Mirella, se encuentra inundada. El C5 precisó que hay "servicios de emergencia laborando por encharcamiento en Tekal y Cancún".

La SGIRPC detalló que "mediante imagen de radar se observan lluvias fuertes y chubascos acompañados de actividad eléctrica en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan, lluvias ligeras en: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco".

Recalcó que esta situación lluviosa seguirá hasta la tarde y noche, por l que recomendaron a la población mantenerse informada y seguirlos comunicados del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, los cuales se pueden ver en sus redes sociales.

Así Calzada de Tlalpan, entre Galeana y Mirella, Tlalpan Centro. pic.twitter.com/eLAXu5PK9I — David Ordaz (@david_ordaz) August 28, 2024

FBPT