La GAM tiene agujeros; en seis años PC atendió 92 socavones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló que entre 2018 y 2023 atendió 92 socavones en la alcaldía Gustavo A. Madero, pero Gabriel Pérez aún espera que las autoridades solucionen el hoyo que ha casi un año se formó en su vivienda.

La dependencia informó vía transparencia sobre el número de hoyos detectados en los últimos años. Los datos muestran que en 2018 registró 27 afectaciones y sólo en 2020 atendió siete casos, en el resto de años hubo, al menos, más de 10.

El 9 de julio de 2023, Gabriel Pérez detectó una oquedad en su inmueble ubicado en la calle Camino de la Unión de la colonia Campestre Aragón, el cual tiene cerca de cinco metros de profundidad y nueve metros de longitud; no obstante, a 10 meses de reportarlo, dijo, las autoridades no lo han solucionado.

El hombre se percató del socavón cuando se le cayó un diablito que cargaba un costal de arena y se formó un orificio de aproximadamente 10 centímetros. Fue ahí cuando se dio cuenta que estaba hueco, por lo que metió un palo de escoba para medir la profundidad, pero se hundió totalmente.

Gabriel Pérez reportó el hoyo y mencionó que Protección Civil indicó que no era seguro habitar la casa, por lo que la alcaldía sugirió “irse a vivir con un familiar” y fue hasta agosto que dispusieron un cuarto de hotel de paso para las dos familias que vivían en el inmueble.

Abigail Cortés carga una llanta para tapar un hoyo en la calle. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Tiempo después fue un cuarto por familia, pero aun así no había dónde planchar, cocinar, lavar. Luego me ofrecieron siete mil pesos al mes para irme a rentar.

“Ahí fue cuando entró la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) y me prometieron buscarme una casa, en septiembre nos empezamos a reunir con el área jurídica de la alcaldía y dejé claro que no buscaba dinero, sino que hubiera claridad en el proceso y me garantizaran mi vivienda”, explicó a La Razón.

En septiembre de 2023 ambas partes firmaron un convenio en el que se estableció que los afectados buscarían una casa con las condiciones adecuadas y se les otorgarían entre 20 mil pesos para la renta, aunado a ello, le prometieron apoyo económico para los gastos de servicios por cuatro mil pesos.

La familia afectada recibió un pago por parte de Sibiso de 100 mil pesos que contemplaba los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y le prometieron que lo apoyarían con camionetas de la alcaldía para la mudanza, pero no pasó.

“En el convenio decía que en la segunda quincena de diciembre tenía que solicitar otro cheque para que me dieran los demás pagos, lo hice en tiempo y forma, pero dejaron de contestar el teléfono, si contestan sólo nos dan largas”, expuso.

Protección Civil detalló que la alcaldía es la primera instancia que debe atender la emergencia y, como consecuencia, la responsable de implementar acciones en la materia.

La alcaldía Gustavo A. Madero indicó que proporcionó cuatro despensas, “con contenido nutricional suficiente en el domicilio provisional de los afectados. También se han brindado apoyos económicos a los afectados”.

Además, especificó que la dirección general de la demarcación no tiene competencia para poseer información respecto a las diligencias que se han realizado, pues explicaron que el siniestro fue provocado por un colapso colector de drenaje con una profundidad de 4 a 5 metros aproximadamente.

“El reporte lo realizó el área de siniestros de esta alcaldía, ya que los ciudadanos afectados solicitaron el apoyo para atender el siniestro”, dice el documento entregado por transparencia.

En tanto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), dijo que el estado actual de la obra de mitigación se encuentra en proceso.

Gráfico

TEMOR A OQUEDADES. El pasado 16 de mayo, este diario informó que, de acuerdo con Protección Civil, al menos 134 viviendas y 406 personas localizadas a 500 metros a la redonda donde el pasado 3 de agosto un socavón se tragó el gimnasio del deportivo Gertrudis Sánchez, están en riesgo por hundimientos y otras irregularidades en la superficie.

Aunque la Nueva Atzacoalco no forma parte de esa zona peligrosa, vecinos como Sonia Jiménez Rodríguez dijo en entrevista que hay varios socavones en el lugar.

“Ya se están haciendo varios (hoyos) y pues vaya a haber un problema. Exhortamos (a las autoridades) a que vengan, porque esto ya se está poniendo muy peligroso”, dijo la mujer frente a una oquedad que los vecinos taparon con una base de cama de madera.

Sobre este hoyo ubicado en el cruce de las calles 314 y 315, Abigail Cortés Guerrero mencionó que desde el pasado domingo se formó y conforme han pasado los días creció.

La vecina mencionó que la única autoridad que ha acudido para observar el agujero y así estudiar cómo repararlo ha sido el Sacmex.

“El domingo pasado nos percatamos que había como un chipote, pero hacia adentro, y los vecinos le pusimos algo para que tapara y no pasaron ni 10 minutos y que se hunde todo.

“Han venido de televisoras, pero de la alcaldía no ha venido nadie”, mencionó.

Para evitar algún accidente, además de la base de cama de madera, los colonos pusieron un elemento plástico grande de color naranja para advertir a automovilistas, motociclistas y peatones sobre el riesgo en ese punto.

De esta manera, los conductores bajan la velocidad y sortean el agujero, pero, según contó Jiménez Rodríguez, un camión casi se estrella allí.

En un recorrido se observaron dos calles que tienen letreros para evitar la entrada a causa de hundimientos.

De acuerdo con la alcaldía Gustavo A. Madero, de enero a marzo de 2024 registró y reparó siete socavones.