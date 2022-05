Depende de seguridad abrir L-12: secretario de Obras

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México se fijó como meta que la Línea 12 del Metro vuelva a operar para finales de año, será la seguridad de la obra y los rendimientos en campo los que determinen si esto será posible o no, afirmó el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva Medina.

El funcionario explicó que garantizar la seguridad de la obra es lo que marca el ritmo de los trabajos, toda vez que se trata de un proyecto nuevo en su tecnología, lo que ha tomado más tiempo desde el aprendizaje de los equipos hasta algunos procesos de ejecución, por ejemplo, en la colocación de soldaduras.

“Es la seguridad la que nos está marcando que tenemos que repetir varias pruebas, que tenemos que certificar todo, que tenemos que seguir un proceso que no es nada más abrir mil frentes simultáneos, sino es una secuencia de actividades, de soldaduras, de generación de proyectos ejecutivos, detallados, que no muchos manejan”, dijo.

En entrevista con La Razón, Esteva Medina destacó que “lo más seguro” es que la parte subterránea quede concluida antes que el tramo elevado, y agregó que “seguramente se abrirá primero el túnel”.

A un año del desplome del tramo entre las estaciones Olivos y Tezonco, el titular de la Sobse garantizó que se realiza todo lo que “humana y técnicamente” se puede hacer para evitar un nuevo colapso.

Y enfatizó que no sería viable tirar todo el tramo elevado, como han pedido algunas de las víctimas de la tragedia, ya que no sólo sería muy costoso, sino que implicaría afectar más a la población que ya ha padecido por la falta del sistema de transporte público sobre avenida Tláhuac.

“Tirarla y volverla a construir podría llevar, primero mucho dinero, que pudiera no tenerse, este, no recuerdo cuánto costó, 20 mil millones o algo así; y segundo, muchos años, desde demoler hasta volverla a hacer; entonces, con toda la responsabilidad, los mejores ingenieros del país hicieron la revisión y determinan que es posible no nada más dejarla como estaba sino reforzarla, llevarla a niveles superiores de los que tenía y eso es lo que se está haciendo”.

Destacó que se entiende la preocupación de la gente ante el temor de que vuelva a ocurrir otro colapso. Pero por eso, afirmó, se realizarán todas las pruebas necesarias de vagones y de carga para que se concluya con “todos los certificados que se requieren para que se sientan seguros”.

Respecto a otras líneas del Metro que también tienen tramos elevados y que se construyeron antes que la Línea 12, como la A o la B, el secretario destacó que se han realizado inspecciones tras las cuales se ha descartado algún tipo de riesgo, por lo que no se contempla un reforzamiento como el que se aplica en la Línea 12.

“El resto de las líneas no presenta, ahorita, de las inspecciones que se han hecho, porque se han hecho, ningún riesgo; por el momento, ésta es la única que requiere solución”, indicó.

Esteva Medina recordó que el costo de la rehabilitación de la llamada Línea Dorada lo llevan las empresas que participaron en su construcción, por lo que al Gobierno capitalino únicamente le corresponde lo que tiene que ver con la supervisión de la obra.

El dato: La rehabilitación de la Línea 12 del Metro corre a cargo de las empresas que participaron en su construcción, las cuales aceptaron asumir el costo total de las obras.

Prevé Gobierno capitalino nuevo peritaje sobre L-12

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que se está buscando nuevo grupo de ingenieros “de calidad” para que realicen un peritaje del desplome de la Línea 12, en sustitución del tercer dictamen de la empresa DNV.

Al ser cuestionada sobre si se contratará a otra empresa para el peritaje, tras anunciar la rescisión del contrato con la empresa noruega, Sheinbaum señaló que “se está buscando a un grupo de ingenieros de calidad”, pero indicó que los detalles de esto se darán a conocer posteriormente.

“Recuerden que hay siete expertos, los mejores ingenieros que hay en México, los mejores ingenieros estructuristas que están haciendo el Proyecto Ejecutivo de la rehabilitación y todo eso va a ser público, de qué fue lo que encontraron, cómo se encontró y cómo se está rehabilitando”, indicó.

Luego de encabezar la representación de la Batalla de Puebla en el barrio del Peñón de los Baños, la mandataria reiteró que el último dictamen que entregó la empresa terminó siendo “un asunto político”, porque se rompieron los contenidos técnicos con que se habían realizado los dos primeros informes.

Sheinbaum Pardo puntualizó que el último informe lo realizaron técnicos de la empresa en México, entre los que destacó la presencia de un abogado, quien en el 2012 interpuso un recurso electoral en contra del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No se olviden de quién es el abogado que los representa, es un abogado que estuvo participando en la anterior administración y que, además, hizo un juicio contra el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces, ¿cómo va uno a considerar una empresa o la seriedad? Y nos referimos principalmente al área mexicana de DNV, que fueron los que hicieron el último reporte”, comentó.

Por otro lado, la Jefa de Gobierno explicó que para cualquier reporte técnico se debe utilizar un método científico, que “necesariamente” debe ser muy sólido, por ello, lamentó la falta de este tipo de métodos en la última entrega.

Recordó que ante la obligación que tienen de “dar la verdad” a la ciudadanía, ya hay un primer peritaje completo con base en el cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México está haciendo la investigación y en el que se establecen las causas.

“De todas maneras, los ingenieros o algunos ingenieros que participaron en el Comité Técnico Asesor van a dar (a conocer) el informe, pero no vamos a permitir ni que politicen, ni que utilicen un informe técnico de una manera que no es correcta” destacó.

El miércoles, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que el tercer reporte “lamentablemente” tiene deficiencias técnicas y metodológicas”.

Oposición formaliza petición del dictamen

Legisladores del PAN y de la Asociación Parlamentaria Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México solicitaron de manera formal ante el Instituto de Transparencia local que se haga público el dictamen final de la empresa DNV, encargada de hacer el peritaje del colapso de la Línea 12.

Lo anterior, luego de que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que inició la rescisión del contrato con la empresa noruega al advertir que el tercer y último informe que entregó es “tendencioso y falso”.

La mañana de ayer, el diputado panista Diego Garrido López, dijo que el InfoCDMX debe intervenir, “con objeto de romper la opacidad en el informe”, pues se intenta que este nunca se revele.

“No vamos a ceder en conocer a los responsables, queremos saber la verdad y se haga justicia para las víctimas”, advirtió.

Tras presentar las solicitudes formales, el diputado advirtió que “ahora que la empresa ha incluido un capítulo de la falta de mantenimiento” de la estructura, se quiere ocultar la información.

Con este fin, los legisladores emitieron solicitudes de información dirigidas a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de Movilidad.

Por otro lado, el PAN en el Senado demandó que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se retire de su cargo mientras se realizan las investigaciones y se deslindan responsabilidades por la tragedia ocurrida el año pasado.