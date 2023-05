Giovani Gutiérrez comparece ante Comisiones Unidas en Congreso de CDMX

El Alcalde Giovani Gutiérrez compareció este viernes ante legisladores de Comisiones Unidas en el Congreso de la Ciudad de México, a quienes les dijo que durante 18 meses ha trabajado para que Coyoacán tenga un nuevo rostro y se puede decir que hoy espacios que se encontraban en el abandono han cambiado completamente.

Giovani Gutiérrez afirmó que durante esta administración se han logrado más resultados que en los 6 años anteriores a su gestión, "y vamos por mucho más".

El funcionario capitalino hizo un llamado para que "ningún interés individual ni de grupo se ponga por encima de la ciudadanía, a que se respete la divisón de poderes, y a trabajar todas y todos en coordinación por nuestra alcaldía y nuestra Ciudad".

En Coyoacán todas y todos, afirmó, nos desarrollamos al máximo, con el regreso del Seguro Popular Coyoacanense y de las estancias infantiles, el balizamiento de cajones azules para personas con discapacidad.

"La realización de mastografías gratuitas y con refugios para apoyar a las mujeres que han sido violentadas, estamos logrando un desarrollo integral para que todas y todos sigan siendo imparables", sostuvo.

Giovani Gutiérrez sostuvo que en esta administración se seguirá trabajando para elevar la calidad de vida de las y los vecinos, por ello, "hemos realizado 5 ferias del empleo, invertimos en el mantenimiento de 7 mercados, entregamos mil 500 refrendos para darles certeza jurídica a las y los locatarios.

"Realizamos 500 verificaciones administrativas para asegurarnos de que todos los negocios cumplan con el reglamento y, sobre todo, durante estos 18 meses no hemos entregado ningún permiso para el comercio informal ni para venta en vía pública".

Mensaje completo del alcalde Giovani Gutiérrez

Distinguida Soberanía

Este gobierno es imparable. Lo es porque somos el primer lugar en atención ciudadana, el primer lugar en gasto eficiente.

Porque es un gobierno cercano, resolutor de problemas públicos. Que atiende de manera directa a la ciudadanía a través de los Miércoles Contigo.

Porque actúa siempre bajo los principios de racionalidad, eficiencia y transparencia.

Porque en 18 meses, estamos entregando resultados comprobados mayores a lo que se hizo en 6 años anteriores a este nuevo gobierno.

Saludo a las Diputadas y Diputados de las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y de Administración Pública Local. A todas y a todos en esta mesa los saludo con mucho respeto.

Es un honor estar nuevamente ante ustedes, en esta Soberanía, acudiendo con todo respeto al llamado y así cumplir para brindar un informe del estado que guarda la Alcaldía de Coyoacán a 18 meses de gobierno.

Durante nuestra gestión, Coyoacán ha adquirido un nuevo rostro, estamos convencidos que se ha logrado con la optimización y el uso transparente de los recursos materiales, técnicos, financieros y sobre todo humanos. Hemos construido la ruta correcta para que hoy Coyoacán sea otro, y, sobre todo, estamos visualizando un mejor futuro para todas las familias que vivimos en Coyoacán.

Esto se debe al trabajo 24/7 de un equipo de profesionales en mi gobierno, y también al trabajo en equipo con vecinas, vecinos y autoridades del gobierno de la Ciudad de México.

Definidas las tareas que tenemos que realizar hacia adelante, tengo la plena confianza de que, con el apoyo del Congreso, en la segunda mitad de nuestro gobierno daremos respuesta a las expectativas que la ciudadanía tiene de nuestra gestión, y que juntos, desde el ámbito de nuestras responsabilidades, lograremos mejorar la calidad de vida de las y los coyoacanenses sin distingo, sin colores y sin ideologías.

A la mitad de nuestro gobierno estamos entregando buenas cuentas, con resultados muy importantes. Los datos y cifras de esos logros los hemos entregado en tiempo y forma para la consulta de las y los diputados.

Para respetar el tiempo otorgado por el protocolo de esta comparecencia, me centraré en la exposición en los ejes programáticos de nuestro gobierno:

Seguridad Ciudadana

​Obras Públicas y Servicios Urbanos

​Cultura

​Igualdad de Oportunidades

​Reactivación Económica

Esta metodología de trabajo nos ha permitido identificar y atender las principales problemáticas de la ciudadanía y avanzar en tan sólo 18 meses, lo que no se ha logrado en los 6 años anteriores a esta administración.

Al analizar con ustedes estos 5 ejes, enunciaré lo que considero, es lo más relevante de cada uno, aunque en los anexos estadísticos que les hemos proporcionado oportunamente encontrarán el desglose más amplio y desarrollado de cada temática.

Quiero subrayar que estos ejes se alinean estrictamente con las líneas rectoras establecidas por la administración central de la ciudad.

Estoy a la orden para ampliar cualquier tema que las y los diputados consideren.

1. SEGURIDAD CIUDADANA

A 18 meses de gobierno, en Coyoacán tenemos una política de Seguridad consolidada.

Además de la coordinación con la Guardia Nacional, la Marina Armada de México -que está en Coyoacán- y la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, el éxito de Nuestra Política de Seguridad Humana “Escudo Coyoacán”, radica en acciones integrales y de prevención que nos permiten brindar atención de manera oportuna y estar siempre cerca de las y los vecinos.

Para ello, nuestro gobierno ha fortalecido la infraestructura en materia de seguridad, con 41 nuevos vehículos para labores de vigilancia y apoyo ante el llamado de la ciudadanía.

Además de la adquisición de estos vehículos, y contar con 50% más policías, en próximas fechas podremos en marcha nuestro C2, con 48 sitios y 144 cámaras de video-vigilancia que nos permitirán mantener a la baja la incidencia delictiva como lo hemos hecho durante 18 meses.

Es nuestra intención establecer una comunicación fluida en tiempo real con el C-5 para lograr una coordinación máxima entre todas las áreas de la seguridad ciudadana en Coyoacán.

Además, al contar con una mejor infraestructura técnica y de inteligencia efectiva, la política de Seguridad Humana “Escudo Coyoacán” realiza todos los días acciones en materia de prevención.

Con acciones como los dispositivos contra chelerías, eliminamos puntos de adicción para la niñez y la juventud que, además, son detonadores de inseguridad. En 26 operativos, se han suspendido o retirado 223 negocios ilegales de venta de alcohol.

Los 21 operativos de chatarrización realizados en 18 meses, nos han permitido retirar de las calles 521 vehículos, que son focos de inseguridad o de contaminación visual o ambiental. Esto, gracias al esfuerzo coordinado de la Zona Vial 7 sur.

Con una Política de Seguridad Humana y estas acciones, hemos disminuido la incidencia delictiva de alto impacto en un 33.3%.

Seguiremos imparables en la implementación de acciones para combatir la inseguridad y la violencia en Coyoacán.

2. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS URBANOS

El nuevo rostro de nuestra demarcación tiene cimientos sólidos. La mejora de la imagen urbana cuenta con una importante inversión en obras y en la mejora de los servicios públicos.

Con obras de calidad superior, buscamos que se beneficie a la mayoría de la población. En estos 18 meses hemos atendido de forma programada y sistemática demandas que por años no habían sido respondidas por administraciones anteriores en la zona Oriente, Los Culhuacanes; la zona poniente, Los Pedregales; y el Centro de Coyoacán.

Durante el ejercicio 2022, destinamos más de 154 millones de pesos para rehabilitación de banquetas, carpeta asfáltica y drenaje. Así estamos siendo una alcaldía diferente de cuando llegamos a esta administración.

Esto representa una intervención para mejorar la infraestructura en 26 colonias, casi 200 kilómetros de obra.

Para brindar calles más seguras y bien iluminadas, en el mismo periodo, destinamos más de 29 millones de pesos para la colocación y sustitución de 25 mil 910 luminarias, esto en más de 70 colonias.

Coyoacán está iluminado porque la reina de la inseguridad es la oscuridad.

En este periodo de nuestra gestión, tenemos en funcionamiento, entre luminarias nuevas y rehabilitadas, poco más del doble de lo que se hicieron en los 6 años anteriores. Esta cifra es muy valorada por las y los vecinos.

Además, hemos enfocado esfuerzos en atender las demandas de servicios urbanos.

Para reforzar estos trabajos, por las calles de nuestra alcaldía, hemos puesto a rodar nuestro nuevo tráiler de servicios urbanos.

Los vecinos los conocen como “El Imparable”.

Cuenta con todo el equipamiento para que nuestras brigadas tengan los insumos necesarios y así, realizar su trabajo con rapidez y eficiencia mientras recorren cada colonia, fraccionamiento, pueblo y barrio de la alcaldía para dar solución a las peticiones de poda, clareo, reparación de luminarias, desazolve y limpieza de espacios públicos.

El trabajo 24/7 en servicios urbanos fortalecido por “El Imparable”, no sólo nos ha permitido realizar en año y medio, lo que en 6 años no se había logrado, sino que también ha sido un instrumento fundamental para asegurar nuestra calificación como primer lugar en atención ciudadana, de acuerdo con el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) del Gobierno de la Ciudad de México.

Somos imparables para que, en Coyoacán, las vecinas y vecinos tengan una mejor calidad de vida, con los servicios que se merecen y espacios públicos limpios para que se sientan orgullosos de vivir en la mejor alcaldía.

3. CULTURA

Para nuestro gobierno, la cultura es un eje fundamental, no sólo por la vocación natural del Primer Ayuntamiento Tierra Adentro de las Américas, fundado hace 500 años en lo que hoy conocemos como Coyoacán, sino por ser el origen de muchas de las grandes expresiones artísticas, culturales e intelectuales del México contemporáneo. Y, por qué no decirlo, ha sido la casa de muchos de esos grandes personajes que han forjado el pensamiento cultural y político del México moderno. La casa de Frida Khalo, de Diego Rivera, de varios ex presidentes, de Francisco Sosa.

Gobernar a Coyoacán es recoger y proyectar el gran aporte de nuestra Alcaldía a la cultura nacional. No es en balde que decimos a quienes nos quieran escuchar que “Coyoacán es el Museo”, Coyoacán por sí solo es un museo.

También, estoy convencido que la música, el teatro, el cine y todos los medios culturales nos permiten educar e incentivar a la niñez y la juventud, a interesarse por la creación artística y cultural, a entender y rechazar el ambiente de vicios y violencia que los rodean cotidianamente. Fomentamos una juventud sana, creativa y responsable.

Por estas razones, además del impulso sin precedentes por parte de nuestra administración, una de las acciones más importantes ha sido la descentralización de la cultura, llevando a cada rincón de la alcaldía eventos como la Orquesta Sinfónica de Coyoacán, obras de teatro, muestras de danza, entre otras actividades.

En 18 meses, hemos realizado 181 eventos artísticos y culturales principalmente en los Culhuacanes y en los Pedregales. Esto jamás se había visto antes en la historia de la demarcación. No se había visto esto en la historia de nuestra demarcación. Es muy bonito ver en el centro de Coyoacán, y en todos los lugares, personas que nos visitan de fuera y muchos franceses, personas del país vecino del norte, esto es Coyoacán.

Podemos decir con orgullo que nuestra alcaldía ha recuperado su lugar como el corazón cultural de la Ciudad de México y uno de los más importantes del país.

Esto es gracias al impulso de Coyoacán como lo que es, el Gran Museo, y se debe a la gran cantidad de espacios de expresión artística y cultural, a sus monumentos históricos, iglesias, a los pueblos y barrios originarios y tradicionales.

Uno de los canales que nos han permitido dar el impulso a este Gran Museo es sin duda, la Feria Internacional del Libro Coyoacán (FILCO), la nueva tradición que llegó para quedarse y que, en su segunda edición, atrajo a casi 220 mil asistentes, duplicando la venta de libros con respecto a la primera edición.

La FILCO será una de las ferias más importantes de México.

Seguiremos imparables para llevar la cultura a los hogares de las y los coyoacanenses.

4. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Desde el inicio de nuestra administración, enfocamos esfuerzos para que en Coyoacán todas y todos tuvieran acceso a las mismas oportunidades de desarrollo, promover la equidad y apoyar a quien más lo necesita sin distingo de creencias, religión, orientación sexual o raza.

Todas nuestras acciones y programas sociales, implementadas, cumplen con el objetivo de brindar apoyo a cada sector de la sociedad.

Regresamos a Coyoacán el Seguro Popular, beneficiando a más de 30 mil personas. Con esta acción, no sólo cuidamos su salud, cuidamos su economía, apoyándolos de manera gratuita ante un imprevisto médico.

También, regresaron las estancias infantiles. Con su puesta en marcha, los papás de casi 500 niños van a trabajar tranquilos mientras sus hijos están bien cuidados en una de las 15 estancias ya aperturadas.

Para que nada detenga a las y los coyoacanenses, y sean imparables, más de mil 800 personas fueron apoyadas con bastones y sillas de ruedas.

Además, balizamos espacios de estacionamiento para personas con discapacidad en 376 puntos de la alcaldía, incluyendo hogares y edificios públicos.

Y estamos mejorando el entorno de las y los vecinos, dando un nuevo rostro a mil fachadas de toda la demarcación, esto se traduce en 447 mil 581 metros cuadrados de pintura.

En esta administración hemos implementado, además, algo que nos caracteriza y nos da un sello propio, nuestra política con perspectiva de género, nos consolida como la alcaldía de la mujer.

Esta política con enfoque de género es integral, nos ocupamos por la salud de las coyoacanenses, por apoyarlas a mejorar su economía y velamos por su seguridad, combatiendo y erradicando la violencia contra las mujeres.

En 18 meses, hemos aplicado más de dos mil 500 mastografías para prevenir y combatir con oportunidad el cáncer de mama.

Realizamos una Feria del Empleo exclusivamente para mujeres, donde participaron 57 empresas y se ofertaron 900 vacantes.

Nuestro gobierno tiene por principio, la cero tolerancia a la violencia de género, por ello ya está en operación la Casa de la Mujer “Ifigenia Martínez”, -a quien tuve el honor de recibir- que brinda refugio, ayuda psicológica y orientación legal a mujeres víctimas de violencia.

Además, nuestros elementos de Escudo Coyoacán han sido capacitados en perspectiva de género.

También somos la alcaldía de la inclusión, velando por el bienestar de la comunidad LGBT+ con jornadas de salud e impulsando su desarrollo con dos ferias del empleo de la diversidad, una de ellas, próxima a realizarse a finales de mayo.

Mantendremos el trabajo por un desarrollo integral, y que las y los coyoacanenses, sigan imparables.

5. DESARROLLO ECONÓMICO

Para que Coyoacán sea una Alcaldía próspera y con crecimiento económico, la participación de todos los sectores es importante.

Y nuestro compromiso es apoyar a todas y todos para elevar la calidad de vida en nuestra demarcación. Mi gobierno promueve la actividad económica con apego al marco legal que rige en la Ciudad de México. Busco que todos los agentes económicos se apeguen al marco jurídico que nos rige.

Para ello, hemos realizado 5 ferias de empleo, en las que se han ofertado más de 4 mil 500 plazas.

Nuestros mercados son un motor de la economía local, pero, además, son parte de la cultura y tradiciones de nuestro país.

Por esta razón, hemos intervenido 7 mercados, para que además de ser un centro de abasto, se conviertan en un destino obligado para visitantes, y con ello, se incremente la derrama económica para los locatarios.

También les brindamos certeza de futuro, en 18 meses, hemos otorgado mil 500 refrendos en estos recintos, a fin de que tengan un ambiente jurídicamente seguro y ordenado.

Una de las problemáticas que hemos encontrado es el comercio informal. Es importante subrayar que en todo momento se ha actuado con apego a la ley y respetando los derechos humanos.

Quiero ser muy enfático, mi administración no ha otorgado un solo permiso para el comercio informal y está trabajando no sólo en el reordenamiento, sino en la disminución del mismo para que vecinas, vecinos y visitantes puedan ejercer su derecho al uso del espacio público.

Por esta razón, se han removido dos mil 840 puestos semifijos y abandonados, somos una alcaldía que trabajamos en este tema así como 25 mil 449 intervenciones para retiro de los denominados toreros.

Además, para garantizar que todos los negocios de la demarcación cumplan con el reglamento y su actuar se encuentre dentro de la ley, hemos realizado más de 500 verificaciones administrativas.

Nuestro gobierno apuesta por el impulso de nuevos negocios como la vía para el desarrollo económico y la generación de empleos, siempre y cuando sea en el marco de la formalidad y con apego a la ley.

Coyoacán y su gente, están imparables. Lo demostramos con los resultados que les hemos presentado y que están a la vista de todas y todos.

Con la cercanía de un gobierno, que está presente en territorio todos los días para escuchar, atender y resolver las necesidades de la gente.

Con más espacios públicos rescatados, recuperados, para el sano esparcimiento, el deporte y la cultura.

Con un instrumento de gestión directa que ha llevado al gabinete a cada rincón de la alcaldía para atender las peticiones cerca de sus hogares.

Ejerciendo cada peso de nuestro presupuesto con responsabilidad, transparencia, eficiencia y eficacia.

Esta será la ruta a seguir en la segunda mitad de nuestro gobierno para que los beneficios sigan llegando a cada hogar de la demarcación.

Los intereses particulares por los tiempos que se avecinan, no son los que nos harán tropezar. Somos un gobierno sin colores ni sabores.

Hago un llamado no sólo a esta mesa, sino a todos los actores políticos, incluyendo al de la voz, a que ningún interés individual o de grupo, se ponga por encima del bien de la ciudadanía.

También es un llamado a que se respete la división de poderes y que trabajemos por un mismo fin desde el ámbito de nuestras competencias: una mejor calidad de vida para la gente.

Desde el primer minuto hemos demostrado que podemos trabajar en coordinación con respeto, de la mano; nunca nos hemos colgado medallas que nos son nuestras. Únicamente nos dedicamos a trabajar.

El alcalde siempre está en el territorio y muy pocas veces en el escritorio; así logramos esa cercanía, así logramos estar con vecinos, los escuchamos y resolvemos.

También dije, me llamo Giovani Gutiérrez, no Harry Potter, me encantaría resolver todo pero en 18 meses prácticamente es imposible.

Hemos demostrado con trabajo y voluntad y amor por Coyoacán, es lo que nos mueve y nos hace sentir que nuestra responsabilidad no es solamente cortar un árbol, sino ir más allá, es amar a Coyoacán.

Somos felices, lo hacemos con amor porque Coyoacán es, sin duda, la mejor alcaldía de la CDMX y prueba de ello es que estamos en un salón que lleva el nombre de un coyoacanense, Heberto Castillo.

Muchas gracias por permitirme dar este mensaje.

