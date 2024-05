Giovani Gutiérrez llama a votar sin permitir chantajes ni presiones en Coyoacán.

A una semana de que concluyan los procesos electorales, el candidato de la Coalición Va X La CDMX, Giovani Gutiérrez Aguilar, llamó a la ciudadanía a votar sin permitir chantajes ni presiones de ninguna índole: “nadie puede pedirte nada a cambio por tu voto, menos condicionarte las ayudas sociales”, dijo.

Este miércoles el abanderado de PRI, PAN y PRD visitó la unidad habitacional Infonavit EL Hueso, la unidad Integración Latinoamericana en Copilco Universidad y la colonia Campestre Coyoacán, así como con adultos mayores en Pedregal de Santa Úrsula, en donde pidió a las y los vecinos,:

“Vayamos a las urnas en libertad. Ejerzamos este derecho y obligación cívica de elegir a quienes nos gobiernan. Vayamos con plena conciencia a emitir nuestro sufragio, libres de chantajes, libres de condicionamientos y con el compromiso de votar por un gobierno que siga y avance con el verdadero cambio, que es el proyecto que nosotros representamos”, comentó.

Foto: Especial.

Gutiérrez Aguilar indicó que, mientras en otras campañas en Coyoacán van de tropiezo en tropiezo, de resbalón en resbalón, lo que denota inexperiencia, mentira y abuso, en esta campaña “estamos imparables, estamos contentos y estamos optimistas porque todas las tendencias, reitero, todas, nos marcan como el proyecto más viable y con mayor respaldo de la ciudadanía”.

Y añadió: “Esta ha sido una campaña linda, una campaña hermosa, llena de color, con propuestas, nosotros no compramos el voto, nosotros no damos despensas, pero tampoco amenazamos con quitar los programas sociales si no votan por nosotros”.

Gutiérrez Aguilar indicó que se espera una última semana de campaña intensa, “con más ataques de las personas que están compitiendo. Yo soy una persona muy respetuosa y me gustaría tener ese mismo trato, cosa que no estamos viendo en las redes sociales. Vayamos a votar con sentido patriótico, porque México tiene que cambiar para bien y para nuestras próximas generaciones. Nosotros seguiremos caminando las calles de nuestra querida demarcación”, concluyó.

"Debe haber capacidad de resolver, atender y escuchar"

Más allá de una actitud de servicio, en el político debe haber capacidad de resolver, atender y escuchar. A eso nos dedicamos cuando fuimos gobierno, a resolver los problemas. Mientras allá en la competencia hay clasismo e intolerancia con las que se han mordido la lengua, aquí hay atención y solución de problemas, explicó Giovani Gutiérrez, abanderado de PRI, PAN y PRD.

“Nuestra política es de respuesta, de solución. Por eso hemos logrado sacar a Coyoacán del sótano, porque tenemos un equipo de profesionales que trabajan con ahínco, con un compromiso real. Somos un equipo que ha trabajado de manera permanente”, dijo el aspirante ayer durante sus recorridos en el Pueblo de Los Reyes y en la colonia Espartaco.

JVR