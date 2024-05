Giovanni Gutiérrez califica como “vil mentira” acusaciones de Morena sobre presunta compra de voto

Giovanni Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Coyoacán por la coalición PAN, PRI y PRD, desmintió acusaciones de supuesta compra de voto, realizadas por un grupo de Morena después de que éste retuviera violentamente un camión acusándolo de portar bienes que se iban a entregar con fines electorales.

A través de un comunicado, Gutiérrez Aguilar calificó como “vil mentira” estos hechos, después de que Morena y sus simpatizantes difundieran información falsa en la que se acusaba la retención de un tráiler que transportaba electrodomésticos para distribuirse supuestamente con fines electorales en la colonia Ajusco la noche de ayer.

De acuerdo con el comunicado, los simpatizantes de Morena llegaron ayer a la calle de Zapotecas casi esquina con Rey Netzahualcóyotl, en la colonia Ajusco, en donde retuvieron un tráiler y a sus ocupantes al señalarlos como implicados en la compra del voto para favorecer a la Coalición Va X La Ciudad de México, lo que al final resultó falso.

En esta campaña condenamos cualquier tipo de agresión y hostigamiento.

Lamentamos profundamente que la fundación “Dignifica tu vida” haya sido víctima de estas acciones que solo buscan polarizar, dividir y sembrar miedo.

Exigimos que Morena Coyoacán se disculpe públicamente y… pic.twitter.com/6BQb2NSYfh — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) May 7, 2024

Directora de AC desmiente video

Fue la propia directora de “Dignifica Tu Vida” I.A.P. Ana María Sáinz quien, mediante un video, desmintió las acusaciones de Morena y sus simpatizantes quienes en redes distribuyeron —con dolo y premeditación—, la versión falsa de que se trataba de una acción para “comprar” votos cuando en realidad, la citada institución recibía una donación como suelen hacerlo desde hace 12 años.

Ante estos hechos y después de desmentir tal señalamiento en sus redes sociales, Gutiérrez Aguilar dijo:

“Anoche fuimos testigos de un acto ruin y deleznable por parte de Morena cuyos simpatizantes retuvieron con sus vehículos a un camión que prestaba un servicio a una institución que ayuda a familias y personas en situación de vulnerabilidad, institución a la cual somos completamente ajenos.

“Aun sabiendo que esta institución tiene años desarrollando esas tareas, la gente de Morena los amenazó, los intimidó y los retuvo en contra de su voluntad con la colocación de sus vehículos particulares delante y detrás del tráiler, lo que puso en riesgo incluso la vida de una persona que requería oxígeno y cuyos familiares no pudieron moverse debido al bloqueo de Morena”, dijo el candidato de PRI, PAN y PRD.

Por estos hechos, Giovani Gutiérrez y su equipo exigieron las siguientes acciones:

Que Morena ofrezca una disculpa pública y repare los daños ocasionados a esta noble institución que ayuda a familias en situación de vulnerabilidad. Que Morena se retracte públicamente de las acusaciones falsas en las que refiere con dolo y premeditación, una supuesta acción de compra del voto por parte de la Coalición en Coyoacán. Que las autoridades electoral y judicial procedan conforme a derecho ante estos hechos en los que una institución de asistencia privada resultó afectada.

Nos deslindamos de estos señalamientos. Es absolutamente falso. pic.twitter.com/kZWPn9UAza — Giovani Gutiérrez (@giogutierrezag) May 7, 2024

Cabe destacar que fue la propia directora de “Dignifica Tu Vida” quien tuvo que salir a redes sociales a señalar directamente y de propia voz a Morena y sus simpatizantes y a deslindar a esta institución de los señalamientos de que fueron objeto sin sustento alguno.

“Este fue un acto vil, una ruindad de parte de Morena que, sabiendo que incurrían en una mentira, la difundieron en redes y grupos vecinales con dolo, intentando construir una narrativa que la propia IAP desmintió la misma noche de ayer”, dijo Gutiérrez Aguilar.

Es de destacar que los propios vecinos, así como el personal de la institución señaló directamente a la candidata de Morena en Coyoacán de comprar votos, así como de emprender acciones de venganza e intimidación porque las y los vecinos, no le recibieron su propaganda, ni le abrieron las puertas de sus domicilios particulares a donde horas antes se había presentado.

En un video la directora de la institución dijo: “Estamos en una situación súper incómoda con unas personas de Morena que llegaron a amenazarnos con que nos iban a clausurar porque recibimos un donativo, nos están obstruyendo el paso y no nos dejan salir. Están las vecinas y los vecinos afuera defendiéndonos”, denunció.

Una colaboradora de la institución también acusó: “Nos van a clausurar porque en la tarde no quisimos recibir a su candidata, por no aceptarle su bolsa se enfadaron mucho. ‘Dignifica Tu Vida’ no pertenece a ningún partido político (…). Las vecinas nos están contando que en la tarde Hannah de Lamadrid hizo un recorrido, que varias no la recibieron y que por eso también es este mitote, porque Hannah de Lamadrid sí está comprando votos. Ayuda por favor”, demandaron.

El candidato de la Coalición PRI, PAN y PRD, dijo que no hay muestra más nítida de la desesperación de Morena, quien va en picada y no logra detener la caída de su candidata. “Están perdidos, ofuscados, están demasiado angustiados. Es oportuno que se serenen. La ciudadanía ya decidió y su desesperación es signo de su derrota”, concluyó.

