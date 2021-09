Sheinbaum: CDMX no habilitará albergues para migrantes haitianos

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aclaró que no se habilitarán albergues para migrantes haitianos durante su paso por la capital, sino que se utilizarán los que hay para brindarles apoyo.

Desde hace tres días, cientos de extranjeros abarrotaron las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) para solucionar su situación legal en el país, aunque la mayoría de origen haitiano pernocta en hoteles del centro de la CDMX, mientras responden sus peticiones de asilo.

"Pero no se abre un albergue como tal, en particular, sino algunos espacios que ya existen en la ciudad en donde puedan pernoctar, si es que van a quedarse más tiempo; pero la información que tenemos es que no, no van a permanecer mucho más en la ciudad", detalló Sheinbaum en conferencia de prensa.

Además, señaló que se tiene contemplado que los migrantes que se encuentran en la ciudad y que han llegado a la Comar para ingresar su trámite de refugio, no permanezcan mucho tiempo.

Lo que nos informan es que no va a ser muy larga su permanencia en la ciudad, pero, mientras tanto, nosotros vamos a ver temas de apoyo para salud y algunas otras cuestiones que va a ver la Secretaría de Gobierno para poderles dar atención Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX

Sheinbaum Pardo comentó que no usarán el Deportivo de la Magdalena Mixhuca como albergue como en ocasiones pasadas, ya que tienen contemplado que los extranjeros vayan a los que ya existen, además refirió que contemplan la colocación de una carpa de salud para dar apoyo en el tema a quien lo necesite, aunque no precisó el lugar.

