Gobierno trata de ocultar evidencias: Cecilia Flores

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores Armenta, afirmó que las autoridades de la Ciudad de México buscan ocultar el crematorio clandestino que reveló en los límites de Iztapalapa y Tláhuac.

La activista mencionó a La Razón reiteró que el sitio, del cual recibió denuncias ciudadanas, en las faldas del volcán Xaltepec sí es un crematorio clandestino. Señaló al Gobierno de intentar ocultar lo que ocurre en esa zona.

“Claro que es un crematorio, recuerda que tengo nueve años de experiencia en búsqueda. Lo que hicieron es tratar de ocultar las evidencias y echarme a toda la gente para que ya no haga búsqueda aquí, porque saben que si seguimos, vamos a localizar un cementerio clandestino”, mencionó.

Flores Armenta señaló que para las autoridades es más fácil decir que es falso que haya un crematorio clandestino, que reconocer la verdad, pues aseveró que de igual manera que ocurre en Sonora, también hay este tipo de fenómeno en la Ciudad de México.

Esto, luego de que el pasado miércoles el encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, informara que tras análisis antropológicos de los 14 restos óseos encontrados en el supuesto crematorio se comprobó que éstos son de perros y no de humanos.

“De acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos, realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar señalado como de origen, son de origen animal, particularmente de la especie canina, y ninguno de ellos corresponde a persona alguna.

“Podemos afirmar categóricamente que no se trata de un crematorio ni de una fosa clandestina”, dijo el funcionario.

La madre buscadora afirmó que en cuatro años han sido localizadas al menos cuatro fosas ilegales en la capital. Además afirmó contar con más información

El informe Buscar entre el dolor y la esperanza, hallazgos de fosas clandestinas en México 2020-2022, elaborado por la Universidad Iberoamericana, detalla que entre enero de 2020 y diciembre de 2022 en la capital los medios informativos reportaron siete presuntas fosas clandestinas en la capital.

“Ellos conocen la trayectoria de las madres buscadoras en hallazgos, ahorita que tenemos un chorro de información de dónde podemos encontrar cuerpos y ellos saben esto, saben de la magnitud a la que se puede llegar.

“Para ellos es más fácil a decir: ‘no, no es verdad’ a reconocer que también la Ciudad de México existen los crematorios clandestinos como en Sonora, Jalisco y otras partes del país, y que también existen las fosas clandestinas como en otras partes”, mencionó la activista quien reveló el 30 de abril el supuesto crematorio.

Sobre las acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que la madre buscadora sólo busca lucrar con el dolor ajeno y de estar en contra de su gobierno, Flores Armenta lo criticó y aseguró que el mandatario nunca ha apoyado a las madres buscadoras.

“Pobrecito, cada vez que abre la boca para hablar de las madres buscadoras, de los desaparecidos, aflora la apatía y la burocracia con la que ha manejado al país en estos seis años en el tema de las madres buscadoras y desaparecidos. Ya ni siquiera vale la pena hablar de él, total, ya se va a chochear a otro lado”, dijo.

Por la tarde, la activista informó que había solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para apoyar en las labores de búsqueda en las faldas del volcán Xaltepec.

En su cuenta de X, Flores Armenta además urgió al Gobierno capitalino dar a conocer los estudios que hicieron a los restos óseos hallados en el supuesto crematorio.

Escala al tema electoral

La candidata a la Presidente por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, aclaró que si bien ha sostenido reuniones con Flores Armenta, no trabaja para ella.

La opositora reconoció la labor de la activista en la búsqueda de personas desaparecidas y criticó a López Obrador por calificar la localización del presunto crematorio como un “montaje”.

“No es montaje, Ceci es una mujer que les ha exhibido; Ceci tiene dos hijos desaparecidos, es una madre que los busque y en lugar que se pongan de lado de las madres buscadoras, hacen escarnio. Yo la recibí, la aprecio, pero no trabaja para mí, es absolutamente falso, no trabaja para esta campaña; vergüenza le debería dar al Gobierno federal que haya 50 mil desaparecidos, eso es de lo que debería hablar el Presidente y no de Ceci Flores”, dijo.

Acusan López Obrador y Batres un “montaje”



El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, coincidieron que el anuncio del supuesto crematorio entre Iztapalapa y Tláhuac es un montaje en el marco de la temporada electoral.

En conferencia, el Ejecutivo federal acusó que la oposición está detrás del hallazgo anunciado por la madre buscadora, Cecilia Flores Armenta. Además llamó a no lucrar con el dolor.

“Se encontró un crematorio y a partir de ahí es nado sincronizado, no es espontáneo, está armado, es como lo de ‘narcopresidente’. Es una campaña que tiene que ver con publicistas, con agencias internacionales, desde luego con los medios de manipulación y periodistas famosos”, mencionó López Obrador ayer.

Batres Guadarrama comentó que el supuesto crematorio clandestino fue un movimiento político que se dio en temporada electoral con la finalidad de ensuciar la imagen del Gobierno capitalino.

El mandatario capitalino afirmó que Flores Armenta no dio aviso a ninguna autoridad ni se coordinó con otros colectivos de madres buscadoras de la ciudad para atender la denuncia que recibió. Calificó el hallazgo como “un montaje frustrado”.