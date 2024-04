Gustavo Mendoza, candidato con propuestas sólidas nuevas, innovadoras y originales

El candidato a la alcaldía de Cuajimalpa de Morelos por la coalición “Sigamos Haciendo Historia” Gustavo Mendoza Figueroa, afirmó que Cuajimalpa necesita candidatos que tengan propuestas sólidas, nuevas, innovadoras y originales que beneficien a la población, y no candidatos que propongan cosas que ya existen, como ejemplo, La Casa de la Mujer.

Dicha casa se encuentra ya en funcionamiento para proporcionar techo y alimentos a todas aquellas mujeres violentadas y a sus hijos. A ellas, se les ofrece y dado el caso, se le coloca en un trabajo formal a través de la Bolsa de Empleo que tiene la Dirección de Fomento Económico de la Alcaldía, la cual es la más grande de toda la ciudad.

El Resguardo de las Escuelas, es otro programa que también ya existe en la demarcación y en donde el personal de la alcaldía en coordinación con la Policía Auxiliar resguardan la entrada y salida de todas las escuelas de nivel básico, tanto en horario matutino como vespertino.

El abasto de agua no es cosa menor, y el “ofrecer solución” a su escasez con pipas no es una propuesta nueva, se trata también de un programa que ya existe y que no solo se encarga de proporcionar agua a toda la demarcación sino que es completamente gratuito.

Gustavo Mendoza propone soluciones concretas como captación de agua y becas universitarias. Foto: Especial

Soy claro y contundente cuando expreso que necesitamos propuestas sólidas y firmes, tales como:

La captación de agua con los “Tlaloques”, en zonas prioritarias y altas de la alcaldía para beneficio de toda la población.

2. El programa de becas para jóvenes universitarios cuajimalpenses.

3. En materia de seguridad, propongo cámaras de reconocimiento facial para que Cuajimalpa continúe posicionada como la alcaldía más segura en índices reales respaldados por el INEGI, el Observatorio Ciudadano de Seguridad, la SSC y la Fiscalía, ambos de la Ciudad de México. Y no en tema de percepción, como lo hacen ver otras alcaldías.

En este sentido, no es concebible que se hable y se den propuestas de campaña en materia de seguridad y agua de forma tan vaga, sin considerar el entorno y realidad de nuestra demarcación; no es certero si tampoco se logra entender la forma de ejecutar el presupuesto para lograr resultados reales y visibles, no olvidemos que la seguridad y el agua no dependen de las alcaldías, sino del Gobierno de la Ciudad.

Por lo anterior, es necesario destacar el papel fundamental de personas como la doctora Claudia Sheinbaum, nuestro apoyo es indispensable para que sea la primer mujer presidenta en México y para que Clara Brugada sea la próxima Jefa de Gobierno de nuestra Ciudad, lo cual de traducirá en la posibilidad de contar con un incremento al presupuesto que se nos asigna y así poder contar con más beneficios para nuestra demarcación, más tecnología, mejoras en la movilidad y así mantener a nuestra Cuajimalpa como el mejor lugar para vivir.

Concluyo exigiendo honestidad para mis vecinos de Cuajimalpa, no se puede mal informar ya que un ejemplo más, es respecto de las estancias infantiles, mismas que jamás se han cerrado en Cuajimalpa, todos los Cendis que existen, hasta el momento continúan funcionando.

Claramente las personas que estén proponiendo o que estén mintiendo al respecto, solo demuestran una falta de conocimiento y completa ignorancia de lo que existe en la demarcación”.

AM