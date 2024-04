Gustavo Mendoza garantiza que Cuajimalpa seguirá siendo la alcaldía más segura en la CDMX

Gustavo Mendoza Figueroa, candidato a alcalde la coalición "Sigamos haciendo historia", de ganar en Cuajimalpa, garantizará el reforzamiento del proyecto en el tema de seguridad en la demarcación, el cual se ha logrado mantener durante doce años.

Uno de sus compromisos de campaña y de llegar a la alcaldía de Cuajimalpa, será dar continuidad a este tema, ya que ha dado como resultado, que Cuajimalpa sea Ia alcaldía más segura en toda Ia Ciudad de México, no en percepción como otras alcaldías lo dicen, sino en datos que dan las principales instituciones como el Inegi, el Observatorio Ciudadano de Seguridad, Ia SSC y Ia Fiscalía de Ia Ciudad de México.

Gustavo Mendoza Figueroa, candidato a alcalde por la coalición "Sigamos haciendo historia". Foto: Especial

Gustavo Mendoza enfatizó que aumentará en un cincuenta por ciento las patrullas y cincuenta ciento, más policías, se dará mejor equipamiento y capacitación. Así como drones, body cams y como factor de innovación las cámaras de reconocimiento facial.

Esto, con el objetivo de que el resultado sea bajar más aún los índices de delincuencia para que continúen viviendo en un lugar seguro y tranquilo. “Sabemos que falta mucho hacer, con tu y voto este 2 de junio lo y seguiremos trabajando para mantener los mejores índices de seguridad.

No les voy a prometer algo que no voy a cumplir, es fácil hablar, es fácil prometer, nosotros damos resultados trabajando hombro con hombro, damos resultados con Hechos y no solo con palabras”.

AM