¿Habrá descuento con tarjeta del Inapam en pago de agua y predial en CDMX y Edomex este 2024?

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores (Inapam) ofrece una gran cantidad de beneficios para los adultos mayores, con la finalidad de contribuir a que tengan una vejez digna. Así, entre todos estos, se encuentran descuentos en tiendas y servicios, tanto de salud como de entretenimiento.

De esta forma, entre los beneficios, algunos adultos mayores gozan además de descuentos en el pago de algunas obligaciones. Por ello, en algunos municipios al presentar la tarjeta se otorga un beneficio en servicios como el predial o el agua.

Ahora que es la temporada para realizar este pago en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), muchos se preguntan si este descuento aplicará en la Ciudad de México o el Estado de México. Si eres adulto mayor o necesitas este beneficio para un familiar, te contamos lo que se sabe.

Tarjeta del Inapam ofrece descuentos a adultos mayores. Foto: Especial

¿El descuento de Inapam para el agua y predial aplica en CDMX y Edomex?

Cada año, adultos mayores con credencial del Inapam gozan del beneficio de un descuento en pagos como la predial o el uso de agua en algunos municipios. La pregunta para los habitantes de la ZMVM es: ¿este descuento aplica también para la capital y el Estado de México?

La respuesta es: no. El descuento no aplica para las entidades mencionadas. Si bien los adultos mayores con credencial del Inapam pueden acceder a otros descuentos, esto no aplica para el pago de la predial y el agua.

¿En qué municipios de cuáles estados sí aplica el descuento en pago de predial y agua con tarjeta Inapam?

Los descuentos del Inapam varían entre el 20 y el 80 por ciento y se aplican en los estados de Coahuila y Jalisco, de la siguiente forma:

Municipio de Arteaga, Coahuila: 20% de descuento

Municipio de Castaños, Coahuila: 50% - 80% de descuento

Municipio de Frontera, Coahuila: 50% de descuento

Municipio de Nadadores, Coahuila: 50% de descuento

Municipio de San Buenaventura, Coahuila: 50% de descuento

Municipio de Torreón, Coahuila: 50% de descuento

Municipio de Zaragoza, Coahuila: 50% de descuento

Municipio de Amatitán, Jalisco: 50% de descuento

Municipio de Arandas, Jalisco: 50% de descuento

Municipio de Juchitlán, Jalisco: 50% de descuento

Municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco: 50% de descuento

