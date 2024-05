¿Habrá Doble Hoy No Circula? Estos carros no transitan este viernes 24 de mayo en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México y el Estado de México para disminuir las emisiones de contaminantes las autoridades establecieron el Programa Hoy No Circula, para que no te multen en La Razón te compartimos cuáles son los carros que no transitan este viernes 24 de mayo.

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), el Programa Hoy No Circula se aplica en todas las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en algunos municipios del Estado de México. Esta medida comienza a partir de las 5:00 de mañana y concluye a las 10:00 de la noche. Considera que en caso de no respetar la restricción, puedes ser acreedor a una multa.

Por su parte, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) preciso que con fundamento en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), se mantiene la la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono.

Esto se debe a que en este día ha persistido la influencia "de un sistema de alta presión en la región central del país, que genera condiciones de estabilidad atmosférica, cielo despejado, radiación solar intensa y temperatura cercana a los 30°C. La combinación de estos factores propició la formación de ozono, mientras el viento débil de dirección variable en el Valle de México".

Es por ello, que con el fin de que se reduzca la emisión de contaminantes y evitar la exposición de la gente al aire contaminado establecieron una serie de medidas, tales como el Programa Doble Hoy No Circula.

¿Cuáles son los carros que no circulan este viernes 24 de mayo?

Este viernes habrá Doble Hoy No Circula

De acuerdo con el comunicado compartido por la CAMe, los autos que no pueden transitar este viernes son los siguientes:

Los coches de uso particular con holograma de verificación

Los carros de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8.

Los automóviles de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2

Todos aquellos que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

