Hay mala calidad en el aire

¿Habrá doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex? Estos carros no podrán transitar este 15 de mayo La CAMe dio a conocer que se mantendrá la Fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica por ozono; te compartimos los carros que no transitarán este miércoles 15 de mayo