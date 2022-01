No hay alarma ni razón para cerrar escuelas: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó ayer que se deban cerrar las escuelas como efecto de la pandemia de Covid-19, pues aseguró que, aunque en los últimos días ha habido un aumento en los contagios, el repunte no se ha visto reflejado en las hospitalizaciones.

“Decirle a las personas que vamos a estar informando, que estén atentas a la información oficial, que obviamente nos sigamos cuidando, pero no hay razón por la que tengan que cerrarse las escuelas, ni mucho menos”, indicó.

Cuestionada acerca del regreso a las aulas por parte de alumnos del nivel básico, la mandataria capitalina explicó que ésta es una semana “especial”, dado que el próximo jueves se atraviesa la celebración del Día de Reyes, por lo que muchos alumnos se toman la semana completa y regresan hasta la siguiente.

“Es una semana especial, dado que a la mitad de la semana es el 6 de enero; luego a veces pasa que cuando es el 6 de enero entran hasta la siguiente semana, pero vamos a darles la información por parte de la autoridad educativa federal de cuál es la asistencia a clases”, expresó.

Al término de la entrega de la escuela secundaria “Adriana García Corral”, en el Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, que fue reconstruida tras sufrir afectaciones por el sismo de septiembre del 2017, la Jefa de Gobierno explicó que, aunque sí se han registrado más contagios de Covid-19 en la ciudad, no se ha tratado de casos de gravedad gracias a la vacunación, por lo que reiteró que no hay motivo de alarma.

“Hay contagios, pero la enfermedad no es grave; eso es gracias al alto porcentaje de vacunación y se va a seguir vacunando de acuerdo a como nos plantee el Programa Nacional de Vacunación”, indicó, tras explicar que esta situación es la misma que se ha visto en otras partes del mundo, particularmente en aquellas ciudades con los porcentajes más altos de vacunación, en las que los casos de hospitalización por el virus han sido, principalmente, en aquellas personas que no estaban vacunadas.

“Hasta el momento, vamos a seguir las mismas medidas que nos da el Programa Nacional de Vacunación. Vamos a estar informando, como siempre. Estamos revisando todos los días, con el gabinete de salud tanto del Gobierno de la Ciudad como nacional. Hasta ahora no ha habido repunte en las hospitalizaciones, vamos a seguirlo viendo todos los días para darles información. Por el momento, nuestra estrategia principal es seguir vacunando, viene la siguiente dosis y que estén atentos para ver cuándo les toca”, explicó.

Tras indicar que no hay alarma por la pandemia y asegurar que las romerías van a continuar estos días, Sheinbaum Pardo adelantó que, posiblemente a partir de la siguiente semana, se ampliará la cantidad de macroquioscos de pruebas para determinar si los ciudadanos padecen o no la enfermedad, y advirtió que este año, de nueva cuenta, no se tiene contemplada ni la megarrosca de Reyes que tradicionalmente se parte en la plancha del Zócalo, ni ningún otro evento masivo para este día de celebración.

“Por lo pronto, el 6 de enero no tenemos ninguna actividad especial masiva en el Zócalo de la ciudad”, indicó.

Más temprano, la mandataria anunció un aumento del 50 por ciento en el monto que se invierte para el programa La Escuela es Nuestra, Mejor Escuela, con un presupuesto de más de 100 millones de pesos para esta iniciativa con la que se otorga un monto a los padres de familia para el mejoramiento de las instalaciones educativas a las que asisten sus hijos.

El dato: Ayer había 350 personas hospitalizadas por Covid-19 en la Ciudad de México y hasta el domingo se registraba 25 por ciento de positividad de la enfermedad.

RECELO ANTE ÓMICRON

Tras las semanas de descanso con motivo de los festejos decembrinos, este lunes decenas de niños y jóvenes regresaron a las escuelas, aunque algunos con “temor”, y otros más prefirieron quedarse en casa.

Sergio Gutiérrez, un padre de familia de dos menores, prefirió no llevar este lunes a sus hijos a la escuela porque le ganó “el miedo, además de que esta semana suele estar muerta, ya que no todos los alumnos van”.

Mariana, ama de casa y madre de una pequeña de nueve años, aunque ayer llevó a su hija a clases, aseguró que sintió “temor”, principalmente por el aumento de contagios del que se habla. “Aunque no haya más hospitalizaciones, nadie nos asegura que uno no pueda enfermar de gravedad o estar en el hospital, aunque la mayoría no lo esté; todavía hay quienes sí y vacunados”, por lo que ya considera “sólo llevarla unos días” a la escuela y “otros días que estudie en la casa”.