Por Hoy No Circula, estos autos no podrán transitar del 9 al 13 de enero en la CDMX En La Razón te decimos qué vehículos no circulan la semana del 9 al 13 de enero en la CDMX debido al programa Hoy No Circula, que busca reducir los contaminantes que se emiten al medio ambiente