Que no te multen

Hoy No Circula CDMX: Estos autos no pueden transitar del lunes 8 al sábado 13 de enero Por el Hoy No Circula, algunos vehículos no pueden transitar en la CDMX desde las 5:00 hasta las 22:00 horas un día a la semana; conoce a cuáles aplica este programa del lunes 8 al sábado 13 de enero de 2024