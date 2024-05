Hoy No Circula en CDMX y Edomex: autos que no pueden transitar este sábado 11 de mayo

Para este 11 de mayo, ten en cuenta que debes respetar el Programa Hoy No Circula Sabatino. El cual aplica para todas las alcaldías de la Ciudad de México y en ciertos municipios del Estado de México. En La Razón te compartimos todos los detalles para que no te multen.

De acuerdo con la Secretaría del Medioambiente (Sedema), el Programa Hoy No Circula tiene el objetivo de "prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles".

En ese sentido, este sábado no deben transitar ciertos carros, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este día suspendió la contingencia ambiental, por lo que hasta el momento se determinó que no habrá Doble Hoy No Circula, si no que la medida se implementará de forma normal.

"Las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las que establece el Programa para dar por concluida la contingencia. El Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México, informó que en las últimas horas el sistema de alta presión ha perdido intensidad, reduciendo la estabilidad atmosférica", explicó la CAMe.

El Programa Hoy No Circula aplicará para estos carros

Para el sábado 11 de mayo, el Programa Hoy No Circula estableció que los siguientes carros no podrán transitar:

Los coches con holograma 1, terminación de placa par 0, 2, 4, 6 y 8, así como los autos con holograma 2 y foráneos.

Este día quedarán exentos de la medida aquellos vehículos con hologramas 00 y 0.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Tultitlán

Valle de Chalco

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Coacalco de Berriozábal

Chicoloapan

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

​Nezahualcóyotl

Cabe destacar que en la Ciudad de México el Programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías, esta restricción comienza a las 5:00 de la mañana y dura hasta las 22:000 horas.

