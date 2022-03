Hoy No Circula continúa este sábado: ¡No te dejes sorprender!

Recuerda que este fin de semana largo el Programa Hoy No Circula continúa y no se suspende, por ello en La Razón te decimos qué autos y terminaciones no circulan para que no te agarren por sorpresa y te hagas acreedor a una multa.

Hoy No Circula del sábado 19 de marzo

Los vehículos que no circulan este sábado son:

Con holograma 2.

Por ser el tercer sábado del mes, también para las unidades con holograma 1 terminación de placa NON (1, 3, 5, 7, 9).

Además, los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

Las unidades foráneas también tienen restringida la circulación vehicular todos los sábados de 05:00 a 22:00 horas.

Horarios

De 05:00 a 22:00 horas.

La medida aplica para la Ciudad de México y Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Programa Hoy No Circula Foto: Especial

