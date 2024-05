¿Por los apagones se modifica este 8 de mayo el Hoy NO circula? Esto sabemos

Este martes 7 de mayo se registraron diversos apagones en distintas partes de México, por lo que el Centro Nacional de Control de Energía, Cenace, declaró Estado Operativo de Emergencia. Lo que explica Cenace, es que a partir de las 16:05 horas se afectó la capacidad de generación, por lo que el sistema se vio rebasado.

Recordemos que esto ocurrió también el año anterior, precisamente en el mes de junio, cuando durante una ola de calor que afectó a México, Cenace reportó que la demanda de energía fue de 52 mil 993 MW, lo que representó un incremento del 9 por ciento en comparación con la demanda máxima registrada en el mismo periodo del 2022.

Sin embargo, ante estos apagones, mucha gente se pregunta si el Programa Hoy No Circula se vio afectado para el día de hoy, por lo que te diremos cuáles son los automóviles que no deben circular en la Ciudad de México y el Área Metropolitana.

¿Se modifica el Hoy No Circula por apagones? ¿Qué autos no circulan este miércoles 8 de mayo?

No, el programa Hoy No Circula no sufrió modificación alguna por los apagones que se registraron en diversas alcaldías de la Ciudad de México, por lo que los autos que no podrán circular este miércoles 8 de mayo son:

Los coches con color de engomado rojo y terminación de placas 3 y 4 no podrán circular este día, tampoco los automóviles que tengan holograma de verificación 1 y 2, estas medidas aplicarán en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Los automotores eléctricos e híbridos, así como los que tengan holograma cero y doble cero pueden circular todos los días, ya que están exentos del Programa Hoy No Circula.

Dicho programa tampoco aplica para motocicletas, taxistas, transporte público, transporte de carga y autos que pertenecen a trabajadores de la salud, siempre y cuando cuenten con un tarjetón autorizado, a menos de que se active la Contingencia Ambiental, algunos de estos serán modificados.

¿Qué pasa si se activa la contingencia ambiental?

En caso de que se active la contingencia ambiental, el Programa Hoy No Circula responde en dos etapas. La primera es la fase preventiva, la cual consta en que dejen de circular el 50 por ciento de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.

Mientras que la fase 1 consta en que dejen de dejan de circular el 100 por ciento de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal, así como el 20 por ciento de los hologramas “00”, “0” de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares de holograma “1” y el 100 por ciento de los hologramas “2”.

Recuerda que puedes optar por otros medios para trasladarte, como el transporte público o la bicicleta, con los cuales favoreces al medio ambiente, ya que no emites contaminantes, además, beneficias tu salud al hacer actividad física ya sea caminando o en bici.

Procura mantenerte al tanto de los días que no circula tu vehículo, ya que las multas por no respetar los lineamientos del Programa Hoy No Circula pueden ir de dos mil 74 pesos hasta los tres mil 112.

¿Habrá más apagones en México?

Si la temporada de calor alcanza o supera las altas temperaturas que se registraron en el año 2023, el profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, Armando Llamas Terres, reveló a medios de comunicación que existe la probabilidad de que haya más apagones.

"Hay potencia de generación, pero el atorón está precisamente cuando la transmisión; es por ello que con los calorones del año pasado tuvimos apagones", indicó a medios como Vanguardia.

