De las 5 am a las 10 pm

Hoy No Circula de este sábado 11 de noviembre le toca a estos autos en CDMX y Edomex Hoy No Circula se realiza de las 5:00 hasta las 22:00 horas todos los días en CDMX y 18 municipios del Edomex; conoce cuáles vehículos no pueden transitar este día o serán acreedores a multas de más de 2 mil pesos