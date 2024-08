¡Déjalo en casa!

Hoy No Circula: Estos autos descansan HOY lunes 5 de agosto en CDMX ¡Que no te multen! Recuerda que deberás respetar las restricciones del Hoy No Circula a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas; aquí te decimos qué autos deben descansar este lunes en CDMX