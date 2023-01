Reportan mala calidad del aire

Por Hoy No Circula, estos autos descansan este sábado 28 de enero en Valle de México Para que no pagues una multa o que tu automóvil sea llevado al corralón, en La Razón te decimos qué vehículos no circulan este sábado 28 de enero en la capital del país y algunos municipios del Estado de México