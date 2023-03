¡Pueden llevar tu auto al corralón!

Hoy No Circula. ¿De cuánto es la multa por circular cuando hay Contingencia Ambiental? Debido a la mala calidad del aire, en la CDMX se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental, por esa razón hay carros que no podrán transitar; si no respetan la medida pueden ser multados