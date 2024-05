El IECM recibió 21 solicitudes de candidatos para tener seguridad

La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño Durán, informó que durante la campaña otorgaron 21 medidas de protección a candidatos que aspiran por un cargo en la capital.

En entrevista con La Razón, la funcionaria explicó que los aspirantes que tramitaron las medidas de protección lo hicieron de manera escrita ante el órgano autónomo por medio de los representantes de sus fuerzas políticas.

“Tenemos 21 personas que han solicitado medidas de protección, pero hay casos en que una persona ya ha reiterado la solicitud tres veces, en algunos otros casos han solicitado apoyo de seguridad ciudadana para eventos”, expuso.

Avendaño Durán detalló que nueve solicitudes fueron por parte de aspirantes a alcaldías, nueve para diputaciones de mayoría relativa, dos para diputaciones de representación proporcional y una para un aspirante a concejal de representación proporcional.

Asimismo, del total de recursos, mencionó la consejera en la capital, 12 fueron presentados por mujeres y nueve, por hombres.

“La coalición Va X la CDMX acumuló nueve solicitudes; de Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, cinco; de Movimiento Ciudadano sólo una persona, por parte del PVEM dos personas, del PRD dos y PRI dos personas”, expuso Avendaño Durán.

La titular del IECM aclaró que todas las solicitudes se recibieron en el transcurso de la campaña que comenzó el primero de marzo para la Jefatura de Gobierno y el 31 del mismo mes para diputaciones, concejalías, así como para las 16 alcaldías.

Mencionó que, afortunadamente, no se han presentado tragedias, salvo los actos con las candidatas de la oposición a las alcaldías Iztapalapa y Cuauhtémoc, Karen Quiroga y Alessandra Rojo de la Vega, respectivamente.

“Hablar de 21 solicitudes de medidas de protección, si bien es cierto es importante, pero por fortuna no ha detonado exponencialmente al grado de que todas las personas que están aspirando a un cargo de elección popular en estas elecciones lo están solicitando”, compartió.

Avendaño Durán compartió, sin especificar quién, por protocolo de seguridad, que sólo uno de los candidatos a la Jefatura de Gobierno solicitó apoyo para eventos, pero ninguno pidió protección permanente ante el IECM.

Gráfico

La funcionaria aseguró que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México se acercaron de manera directa con todos los candidatos para ofrecer seguridad; además, se han hecho cuatro mesas de trabajo entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el órgano electoral local.

“En esas mesas de seguridad participa personal de la junta local del IECM, el secretario de Gobierno (Ricardo Ruiz), funcionarios de la SSC, elementos policiacos, así como también de la Marina, el Ejército y Guardia Nacional, abordamos la seguridad de las candidatas, también las instalaciones, la custodia de la documentación electoral donde involucramos boletas y actas, las sedes, la colocación de casillas, entre otros aspectos”, contó.

El proceso para otorgar las medidas preventivas, expuso, consiste en que el IECM pasa la solicitud a la SSC y ésta contacta al solicitante, le hace una valoración sobre riesgos y se determina la permanencia o no de la custodia, los lugares y el número de elementos.

Avendaño Durán mencionó que no hay una cifra sobre las solicitudes tramitadas en los comicios de 2018 debido a que antes no era tan visible la situación de inseguridad.

La candidata de la coalición Va X la CDMX a la alcaldía Iztapalapa, Karen Quiroga, quien solicitó medidas de seguridad luego de un cateo en su casa mientras encabezaba una asamblea vecinal el pasado 7 de mayo, dijo en entrevista que sigue sintiéndose insegura, pues a raíz de la solicitud la han abordado elementos policiacos para hacer revisiones a su vehículo.

La aspirante reclamó que le otorgaron seguridad únicamente por evento; sin embargo, a veces es nula y otras muy exagerada, lo que llega a alarmar a sus simpatizantes.

“A determinados eventos han ido, a veces llegan cinco policías, a veces 50, es la exageración en toda la palabra, hay eventos donde no han llegado, dejaron de asistir casi las últimas dos semanas. Siguen parándome, voy en camioneta o moto y me paran los elementos de la policía para ver si el vehículo es robado, o trae algo, no sé con qué intención se acercan”, reclamó.

En ese sentido, la aspirante de oposición consideró que la Ciudad de México cuenta con los elementos suficientes; sin embargo, no hay preparación profesional de su parte al no actuar con perspectiva de género.

Avendaño Durán confió en que los comicios del 2 de junio se lleven a cabo de manera pacífica pese a los ánimos que aspirantes y simpatizantes tienen.

“Lo que nosotros deseamos es que esta jornada se dé con tranquilidad, con civilidad, que no se desborden los ánimos.

“Hay mucho entusiasmo por parte de los candidatos y de las fuerzas políticas; yo desearía que ese entusiasmo se contagiara a la ciudadanía para que acudan a las urnas a expresar el voto”, mencionó la consejera presidenta del IECM.