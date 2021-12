Incertidumbre tras el deslave en el Chiquihuite

En la calle, sin un futuro con certeza, se mantienen algunas de las familias afectadas por un desgajamiento en la ladera oriental del cerro del Chiquihuite, ocurrido el 10 de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, vivió una de sus peores tardes, cuando una parte del cerro se desprendió y cayó sobre las viviendas, sepultando varias de ellas y causando la muerte de cuatro personas, entre ellas tres integrantes de una familia.

A partir de esta catástrofe, 144 familias fueron desalojadas en un perímetro de 200 metros, y a la fecha no se sabe cuántas de ellas podrán regresar a la zona, pues está pendiente un dictamen técnico del Centro Nacional de Prevención de Desastres, con el que se determinará si existen condiciones para el retorno.

Por lo pronto, 12 lotes que se encontraban en alto riesgo fueron expropiados y las familias que los habitaban no podrán volver y serán indemnizadas, aunque deberán comprobar que eran realmente propietarias. Esta parte se complica para algunas de las personas afectadas, pues no todas están en condiciones de probar que eran dueñas y ahora deben presentar escrituras y realizar juicios testamentarios, que suponen un costo que no pueden sufragar.

Esta tragedia sacó a la luz no sólo una constante de viviendas irregulares en zonas serranas y propensas a este tipo de episodios, pues también dejó ver que sólo en la Ciudad de México hay, al menos, 70 puntos “de riesgo” de deslave, de acuerdo con datos de Protección Civil.