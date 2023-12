Indagatoria en BJ continúa; en la CDMX “no hay intocables”: Godoy

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy Ramos, advirtió que “no hay intocables en esta ciudad”, por lo que las investigaciones sobre la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez van a continuar.

En conferencia de prensa, la funcionaria afirmó que la corrupción de bienes raíces en Benito Juárez “no es un mito ni una persecución política, sino un entramado de favores e irregularidades del que se beneficiaron los funcionarios de sus cargos gubernamentales”.

Añadió: “Hasta el momento hemos llevado a proceso a un exalcalde, tres exdirectores generales, dos exdirectores, un exsubdirector, una exsecretaria particular, un trabajador por honorarios y una gestora… tenemos también otros cinco ex servidores públicos con niveles altos y mandos medios que están siendo investigados, como otros contratistas, contra quienes están en desarrollo las investigaciones”.

La fiscal señaló que el descubrimiento de una red articulada provocó que “un partido político” busque descalificar la gestión de la Fiscalía e impedir su ratificación para mantenerse en el cargo durante los próximos cuatro años.

Y advirtió: “Las investigaciones van a continuar, están las carpetas abiertas y que quede claro que la corrupción no es un derecho, sino es un delito, no hay intocables en esta ciudad, nuestras investigaciones no pasan por tamizajes de tipo político o poderes económicos o incluso amenazas”.

Godoy resaltó que gracias a los trabajos realizados por agentes del Ministerio Público, policías de investigación, así como de peritos, se logró tener pruebas contundentes, que dieron pie a los jueces a emitir sentencias a los acusados.

“Tenemos información del Servicio de Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de los distintos órganos internos de control para el tema de sus declaraciones patrimoniales”, presumió.

Por lo anterior, la fiscal adelantó que en los próximos días se obtendrá una sentencia más, pero ésta no va involucrar la devolución de inmuebles, sino que se estarán entregando recursos económicos a la Ciudad de México.

Durante la conferencia, el Jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que la FGJCDMX entregó al Gobierno capitalino cinco departamentos ubicados en la alcaldía Benito Juárez, los cuales fueron devueltos por exfuncionarios de la demarcación que están bajo proceso penal, acusados de corrupción.

En el evento, que tuvo lugar en la calle Petén de la colonia Narvarte, en donde se encuentran los departamentos, el mandatario comentó: “Los ex-funcionarios de la alcaldía Benito Juárez reconocieron su culpabilidad en los hechos de corrupción del llamado Cártel Inmobiliario”.

Batres detalló que los cinco departamentos junto con otros inmuebles, sin especificar cuántos, suman un valor de 80 millones de pesos y fueron entregados a la Fiscalía como parte del proceso de reparación del daño, mismos que, indicó, ahora serán asignados a cinco familias damnificadas por el sismo del 2017.

El Jefe de Gobierno comentó que “no existen motivos para no votar —en el pleno del Congreso de la Ciudad de México— por la fiscal en su proceso de ratificación, pero como se requiere una mayoría calificada, hay algunos personajes que han manifestado que no votarán, con el objetivo de que no se reúnan esas partes de los votos”.