Inician campaña para apoyar a la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer en Cuajimalpa

La alcaldía Cuajimalpa en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, y Grupo Walmart, iniciaron la campaña de donación “Vecinos con Causa” con el objetivo de apoyar a la Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, con bienes en general como: ropa, zapatos, juguetes, accesorios, libros, objetos de decoración y electrónicos.

Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, es una Institución de Asistencia Privada que está comprometida con elevar el índice de sobrevivencia de niñas, niños y jóvenes de escasos recursos que padecen cáncer en México.

Alberga a niños que son de diferentes partes de la República para su tratamiento, proporcionando alojamiento al menor y a un familiar completamente gratis, dándoles un lugar para vivir mientras está el procedimiento de su tratamiento.

”Después de ser sensibles a esta problemática sobre el tema y ver que (desde) el gobierno no estamos haciendo lo suficiente para salvar vidas, no estamos dando el cien por ciento desde nuestra trinchera, aclaro, aquí no se trata de señalar a nadie, solo que desde nuestra trinchera no estamos haciendo lo suficiente para que los niños puedan tener una oportunidad, es aquí donde entendí que algo teníamos que hacer en Cuajimalpa, algo que fuera fundamental para poder transformar la vida de estos niños.

Desde esta tribuna quiero decirle a todos los vecinos de Cuajimalpa que es sumamente importante que nos ayuden, que no nos quedemos de brazos cruzados, que eso que nos caracteriza como mexicanos es una característica muy especial que es solidaridad, esa solidaridad de entender que es lo que les sucede a los demás y que debe de afectarlos a todos.

Quitarnos esa venda de los ojos de que “mientras no me afecte a mí, no le afecta a nadie”, en Cuajimalpa siempre hemos sido sumamente solidarios y por eso somos la primera alcaldía que estamos dispuestos a entrarle a este proyecto.

Desde esta trinchera quiero pedirles que me ayuden a transmitir este mensaje, ya que es momento de ayudar a los niños, es momento de entender que la prioridad son los niños. Ayúdenme a construir el mejor evento de nuestras vidas, que es ayudar a salvar a todos estos niños que tienen una enfermedad incurable y que lo único que necesitan es que los servidores públicos nos pongamos las pilas" dijo el alcalde Adrián Rubalcava Suárez.

Para donar cualquier tipo de bien, a partir de hoy 18 de abril y durante un mes, se estará recibiendo en el estacionamiento de Grupo Walmart Santa Fe, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes.

El titular de la demarcación estuvo acompañado por José Antonio García Herrera, presidente de la CIRT, Álvaro Altamirano, presidente del Patronato de La Casa de la Amistad y Leonardo Arana, director general de La Casa de la Amistad.

JVR