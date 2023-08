Inscripciones extemporáneas SEP 2023: Fechas y requisitos para kínder, primaria y secundaria

¿Se te pasaron las fechas del nivel básico educativo? La Secretaría a de Educación Pública (SEP) dio a conocer que se abrieron las inscripciones extemporáneas para kínder, primaria y secundaria. En La Razón te decimos los requisitos y lo que debes saber.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) compartió las fechas oficiales para llevar a cabo las inscripciones extemporáneas para estudiantes que ingresarán a algún grado de kínder, a primero de primaria y secundaria.

El trámite es solo para quienes no están inscritos a alguna escuela, no contempla a la comunidad estudiantil que ya tienen un lugar asignado: "No son considerados población de nuevo ingreso las alumnas y alumnos que participaron en el proceso de preinscripciones para 1°, 2° o 3° grado de preescolar, 1° grado de primaria o 1° grado de secundaria y que ya cuentan con asignación en alguna escuela pública de Educación Básica de la Ciudad de México", señaló la AEFCM.

¿Cuáles son las fechas de las inscripciones extemporáneas en CDMX?

Serán a partir del 28 de agosto hasta el 8 de septiembre.

¿Cuáles son los requisitos para las inscripciones extemporáneas de preescolar, primaria y secundaria?

Nombre completo del o la estudiante y escuela

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Seleccionar una escuela y tres opciones más

Datos del padre, madre o tutor

Un correo electrónico de la madre, padre o tutor

¿En dónde hacer la inscripción extemporánea?

La solicitud es por medio de la página de la AEFCM en https://preinscripciones.aefcm.gob.mx:9002/gobMxSolicitud/jsp/solicitud_inscripcion_pri2_6_sec2_3/index.jsp?p=inscripcion, darán a conocer por medio del correo electrónico registrado los resultados s sobre la inscripción, por lo que deberás mantenerte al tanto.

Contactos para aclarar dudas sobre preescolar. Foto: Captura de pantalla

En estos números y correos podrás aclarar cualquier duda sobre la inscripción. Foto: Captura de pantalla

Síguenos también en Google News

FBPT