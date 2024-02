Invitan a Lía Limón a Cumbre en Dubai, pero declina para atender crisis de agua

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón fue invitada a la Cumbre Mundial de Gobiernos 2024, a celebrarse en Dubai, Emiratos Árabes.

Lía Limón fue seleccionada para participar en la Mesa Global de Alcaldes, donde se compartirán experiencias y mejores prácticas de gobierno, tras los resultados alcanzados en su gestión como edil de la demarcación en la Ciudad de México.

A pesar de la invitación, la alcaldesa declinó acudir a la Cumbre, debido a la crisis que atraviesa Álvaro Obregón por el tema del desabasto de agua.

No obstante la relevancia de este evento y la oportunidad que representa para el gobierno que encabezo, soy una alcaldesa de tiempo completo y la coyuntura por la que atravesamos, en particular por la falta de agua, me obligan a continuar al frente de la alcaldía. Soy una servidora pública que trabaja 24/7 y esto me obliga a declinar esta invitación