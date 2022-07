Jesús Esteva Medina: No me han citado a comparecer por Línea 12 del Metro

El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteva Medina, dio que no ha sido citado a comparecer por el colapso de un tramo de la Línea 12 y afirmó que se encuentra en disposición de acudir.

Lo anterior, luego de que la defensa legal de las víctimas de la tragedia obtuvo una orden para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) cite a comparecer a funcionarios y ex funcionarios del Metro y del Gobierno capitalino por ese caso.

"No me han citado, pero estamos atentos", afirmó, al término de un recorrido que realizó este martes junto a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum para revisar la rehabilitación de esa línea.

El pasado 3 de julio, el abogado Teófilo Benítez, defensa de 13 de las víctimas que no aceptaron un acuerdo reparatorio, indicó que obtuvo una orden del Poder Judicial para que se mande a citar a distintos funcionarios, entre ellos a la ex directora del Metro, Florencia Serranía; a los ex directores Jorge Gaviño y Joel Ortega; a Oscar Díaz González Palomas, quien se desempeñaba como subdirector de Mantenimiento de ese medio de transporte.

avc