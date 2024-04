“Jóvenes, fuerza transformadora en Coyoacán”: Giovani Gutiérrez

Para transformar a nuestra sociedad se necesita de jóvenes participativos, informados, pero sobre todo críticos de manera que se sumen a la construcción de una ciudad y una alcaldía mejor, más desarrollada y mejor preparada, dijo Giovani Gutiérrez quien recibió, con Santiago Taboada, a cientos de jóvenes en el Parque Frida Kahlo, de la demarcación.

Ambos candidatos representantes de la Coalición Va X La Ciudad de México para Coyoacán y para la capital del país, respectivamente, coincidieron en que la fuerza transformadora del país son los jóvenes y por ello el gobierno, en todos sus niveles, debe garantizarles acceso a la educación, a la cultura y al deporte, pero de calidad. De aquí, dijo, deben salir las y los nuevos artistas, pintores, futbolistas, profesionistas, músicos y también los mejores ciudadanos.

“Estoy convencido que un joven que tiene la oportunidad de estudiar, de ejercer algún deporte, de poder llevarse un libro de la biblioteca a su casa, de tener acceso a internet gratuito, de poder desarrollarse con nuevas tecnologías, es un joven que tendrá muchas opciones de crecimiento.

La educación, la cultura y el deporte no pueden ser elementos de discriminación, de división o sectarios. Quien tiene mejor calificación no puede ser el único que acceda a mejores opciones o espacios educativos. Por el contrario, el que no tiene el mejor desempeño puede deberse a diversos factores que hay que enfrentar como una mala alimentación, falta de recursos económicos o materiales, problemas familiares, etcétera. Necesitamos contar con opciones que ataquen esos problemas”, explicó Giovani Gutiérrez.

El candidato de la Coalición Va X La Ciudad de México para la alcaldía Coyoacán, quien como parte de su campaña ha priorizado tocar puerta por puerta de la alcaldía, recorrió este sábado la Unidad Habitacional Piloto V en la zona de Los Culhuacanes. Ahí conversó con vecinos con quienes coincidió en la necesidad de abrir más oportunidades de empleo, educación y deporte para la juventud. Más tarde, se reunió con cientos de jóvenes que acompañaron a Santiago Taboada en el Parque Frida Kahlo, en el corazón de Coyoacán.