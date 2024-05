Karen Quiroga acusa al jefe máximo de SSC de intentar 'negociar' el asesinato fuera de su inmueble.

La candidata de la coalición Va X La CDMX a la alcaldía Iztapalapa, Karen Quiroga, acusó que el jefe máximo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Israel Benítez López, intentó negociar con ella respecto al cateo que se llevó a cabo en su domicilio tras el asesinato de una persona en la colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa.

Durante conferencia de prensa, la aspirante a Iztapalapa contó que ayer posterior a los hechos, acudió Benítez López, a su casa y a través de su abogado, intento establecer comunicación con Quiroga, mencionó que la escena se grabó a través de las cámaras de videovigilancia del Gobierno, las cuales, espera le sean otorgadas.

"No lo acepto, ni lo aceptaré, no voy a hablar con nadie que quiera negociar con la vida ni con la integridad, no es la forma de abordar cuando alguien es víctima, no es la forma. Hasta el día de hoy no conozco el nombre de quienes entraron a mi casa, pero tengo los videos", advirtió.

Quiroga adelantó que solicitará los videos de las cámaras de videovigilancia del Gobierno local que se encuentran fuera de su inmueble, las cuales, dijo que espera no les sean negadas.

Comentó que las declaraciones de Pablo Vázquez no concuerdan con los hechos, por lo que responsabilizó al Jefe de Gobierno, pues dijo que su discurso fue de violencia de género al tratar de desacreditar su denuncia. Además expuso que fueron siete elementos los que entraron a su inmueble, no cinco como informó el funcionario.

La abanderada del PAN, PRI y PRD, comentó que Vázquez trató de minimizar los hechos al decir que no hubo dos muertos, sino uno a quien detalló que le apodaban “El camarón” y fue su amigo de la infancia, además reclamó que se intentó poner en duda su solicitud de seguridad.

“En sesión de Consejo General, la representación del partido, el propio representante del PRD, Emiliano Rosas solicitó protección para mí; el Instituto Electoral se comunicó con la representación de mi partido, dijeron que Iztapalapa no era un punto rojo, pero podían ofrecer protección en algunos eventos”, expuso.

La candidata comentó que la motocicleta roja a la que refiere el secretario de Seguridad Ciudadana en la que huyeron los presuntos culpables, se trata de una motocicleta de uno de sus colaboradores en la que llegó a su domicilio previo al ataque.

Resaltó que las autoridades capitalinas no detuvieron al asesino, ni han podido combatir la violencia en la alcaldía, por lo que responsabilizó al Jefe de Gobierno, Martí Batres, pues apuntó que se está viviendo una elección de estado.

“Quiero decirle al secretario de Seguridad Ciudadana que tome una clase de perspectiva de género, de atención a víctimas, su propia declaración es violencia política”, finalizó.

En tanto, el candidato de oposición a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, expuso que luego de los hechos llamó a Pablo Vázquez, pero no respondió a su llamado, por lo que le envió un mensaje para pedirle que no interviniera en el proceso electoral.

Taboada dijo que Morena y aliados involucran a la policía capitalina en un arranque para intentar ganar las elecciones, pues consideró que hoy en día los uniformados son “porra en lugar de árbitros”.

“Lo que ayer pasó fue un acto de intimidación, ese es el estilo de ellos, su modus operandi. Se lo digo al Jefe de Gobierno, resígnate a que vas a perder, deja y saca a la policía, que es la primera vez en los 27 años que llevan gobernando, que meten a la policía”, compartió.

